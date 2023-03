Nem számítanak idén új kormányzati teherre az OTP-nél

Összességében 24 százalékkal, vagyis 347 milliárd forintra esett vissza az OTP Csoport adózott eredménye 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest. A magyarországi operáció nyeresége a leányvállalatok teljesítménye nélkül 27 milliárd forintot tett ki, ami 84 százalékos visszaesés – ismertette Bencsik László.

A pénzintézeti csoport vezérigazgató-helyettese a kedvezőtlen számokat illetően emlékeztetett, hogy a múlt évben kitört háború komoly kihívások elé állította az OTP Csoportot, ami Oroszországban és Ukrajnában is jelen van. Amellett, hogy Ukrajnában teljesen veszteséget zártak, Oroszországban pedig felé esett a profit, Magyarországon is megjelent egy közel százmilliárd forintnyi veszteség közvetlenül a konfliktus kapcsán. „Az orosz és ukrán befektetéseinket kellett leírni” – fogalmazott.

Bencsik László szerint az OTP Csoport veszteségének számlájára írhatók bizonyos kormányzati intézkedések is, mint például az extraprofitadó és a kamatstop, amik

csaknem 140 milliárd forintos deficitet eredményeztek.

A jó hír az, hogy mindeközben a pénzintézeti csoport többi külföldi bankja kiválóan teljesített, ezért van az, hogy a profit összességében csak 24 százalékkal csökkent – emelte ki a vezérigazgató-helyettes.

Bencsik László azt is elmondta, hogy a magyarországi magas kamatkörnyezet – a közvélekedéssel ellentétben – nem kedvez a banknak. A nettó kamatmarzs a 4. negyedévben történelmi mélypontra, 2,11 százalékra csökkent.

A magas kamatszint a hitelezésre is hatással volt 2022-ben: a vállalati hitelállomány ugyan még kiugróan, 33 százalékkal növekedett, a teljes hitelállomány összességében csak 15 százalékkal bővült az OTP Csoport tekintetében. A támogatott Szécsényi Kártya Programból 32 százalék, a Zöld Otthon Programból 59 százalék volt a csoport részesedése – ismertette a szakember, jelezve azt is, hogy

nyilván a magas kamatszint mellett a lakáshitelek egyáltalán nem vonzóak, így ezen a téren visszaeső kereslet látható.

A vezérigazgató-helyettes úgy látja, hogy a recessziós várakozások sem Európában, sem Magyarországon nem válnak valóra. A növekedési környezet viszont lassulni fog. Az OTP Csoportnál úgy vélik, hogy a magas infláció – ami mindenki számára a legnagyobb problémát jelenti aktuálisan –, gyors csökkenésnek fog indul, kiváltképp a második félében, és

2023 végére már 9 százalék alatti év per év inflációs szintet várnak.

Bencsik László szerint már a februári számok is az infláció tetőzéséről árulkodnak.

A pénzintézetnél arra számítanak, hogy a teljesítő hitelállomány növekedése 2023-ban csoportszinten nem haladja meg az 5 százalékot, ehhez közeli érték várható Magyarországon is. Bencsik László újságírói kérdésre elmondta, nem számítanak idén új kormányzati teher megjelenésére, továbbá várakozásaik szerint jövőre kivezetik az extraprofitadót. Beszélt arról is, hogy a bankok az inflációkövető állampapírral nem tudnak versenyezni. Megemlítette azt is, hogy ugyan a betétek piaca szűkül, ezen belül nőtt az OTP Bank részesedése.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán