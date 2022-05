Munkaerőhiány: a külföldi dolgozó sem biztos megoldás

Egy, az Országgyűlés előtt lévő javaslatcsomag elfogadásával lehetővé válhat, hogy a harmadik országbeli állampolgárok minősített munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, könnyített úton érkezhessenek Magyarországra, és akár munkavállalási engedély nélkül is dolgozhassanak – írta a Népszava. A cikk szerint a mentességről a kormány döntene, rendeleti úton. Arra is a kabinet kapna felhatalmazást, hogy a munkaerő-kölcsönzés területét, így a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásba vételének feltételeit szabályozza.

Nagy a verseny a piacon, nincs könnyű dolguk a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek – mondta az InfoRádió megkeresésére a ManpowerGroup munkaerő-kölcsönző cég ügyvezetője. Fehér Tamás szerint az utóbbi években a munkakeresői magatartás is változott: a jelentkezők kevésbé veszik komolyan, hogy valóban elmenjenek oda dolgozni, ahová aláírtak. Sokan vannak, akik meg sem jelennek az első munkanapjukon, és még többen, akik pár nap után kilépnek, mondván, nehezebb a munka, mint amire gondoltak.

A külföldi munkaerő alkalmazása plusz költségekkel jár a hazai vállalatoknak. A munkaerő-kölcsönző cég ügyvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy egy olyan középvezető, aki nem pusztán jó a szakmában, de még esetleg egy nyelvet – esetleg egy relatíve egzotikusat – is beszél, az jóval drágább egy csak magyart beszélő hasonló munkavállalónál. Az sem mellékes, hogy a munkáltatónak gondoskodnia kell a szállásról és az ingázásról, valamint, hogy az évi egy-két hazautazás költségét is tartalmazni szokták a külföldi munkavállalóknak kínált csomagok.

A munkaerő-kölcsönzésnek ráadásul nincs megtartó ereje – emelte ki Fehér Tamás –, miután a karrierrendszer általában csak a belső állományosok kiváltsága, például a családi napokra sem szokták megívni a kölcsönözötteket. „Tehát van egy-két apróbb különbség” – jegyezte meg az ügyvezető, azt is hozzátéve: sokszor az idő rövidsége is gondot jelenet, hogy mire a kolléga betanulná a feladatot, már tovább is áll.

A ManpowerGroup ügyvezetője szerint már nincs olyan szektor Magyarországon, ahol ne lenne munkaerőhiány. Fehér Tamás úgy véli, hogy a gyártás-összeszerelés területén és a szolgáltatócégeknél különösen nagy most az igény az új munkavállalókra.

