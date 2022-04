Drágább mulatság lehet az öltözködés a klímaváltozás miatt

Egy nemrég megjelent átfogó jelentés szerint már két évtizeden belül a világ gyapottermelő területeinek háromnegyede veszélyes hőstressznek lesz kitéve – hívta fel a figyelmet Lehoczky Annamária éghajlati szakértő, a Másfélfok állandó szerzője hozzátéve, hogy a hőség mellett a globális felmelegedés következtében kialakuló heves esőzések, árvizek, valamint tüzek mind-mind negatívan hatnak majd a növény termesztésére. Mindez pedig százmilliók megélhetését is érintheti, ugyanis jelenleg a gyapottermesztés és -feldolgozás nagyjából 350 millió embernek biztosít meélhetést.

A termelők túlnyomó többsége kevesebb mint 2 hektáron termeszt gyapotot, a probléma pedig az – tette hozzá az éghajlati szakértő –, hogy a kisgazdaságoknak alig vannak tartalékaik. A negatív hatások, az alacsonyabb minőségű terméshozam ugyanakkor az egész ellátási lánc mentén érezteti majd a hatását, hiszen egyre nagyobb pamuthiány léphet föl a piacon, és emiatt a textilipari termék ára az egekbe szökhet, amit mi Európában a dráguló ruházatokon keresztül fogjuk megérezni – magyarázta Lehoczky Annamária emlékeztetve, hogy az Európai Unió nagyon erősen függ az importtól, és bár ez a pamut esetében csökkent az elmúlt években, ezzel párhuzamosan viszont meredeken emelkedik a kész ruhaneműk behozatala.

Az éghajlati szakértő elmondta, hogy egy viszonylag univerzális definíció szerint a fenntartható gyapotot úgy termesztik, hogy az minimális környezeti hatással jár. Ebbe beletartozik az is, hogy minimális a vízlábnyoma, de tisztességes megélhetést nyújt a termelőknek – hangsúlyozta. Hozzátette: ez a fajta fenntartható pamut jelenleg a világ teljes kínálatának nagyjából az ötödét teszi ki, ugyanakkor az egy pozitív tendencia, hogy a fogyasztók nyomására egyre több vezető ruhagyártó vállalja, hogy teljes mértékben fenntartható pamutra térnek át. Lehoczky Annamária végül azt is megjegyezte, hogy személetváltás is szükség lenne, hiszen tudatos és kevesebb ruhavásárlással bárki csökkentheti az új nyersanyagokra való igényt, és így a ruhaipar környezeti lábnyomát.

Nyitókép: unsplash.com