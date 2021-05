Még a sztárséf sem tudja, mi fog ebből kisülni

Szűkített étlappal, csökkentett személyzettel, de mindenki felkészült a nyitásra, amennyire csak tudott, mert alig várta ezt a pillanatot – mondta Bíró Lajos az InfoRádióban. A séf és étterem-tulajdonos szerint ebből a szempontból zökkenőmentes volt az újranyitás a vendéglátásban.

Az egyik probléma ismét a szakemberhiány, hogy a korábbi munkaerőnek legalább a felét már biztosan nem lehet visszacsábítani, és az a fő gond, hogy a jobbak váltottak pályát, nem a közepes vagy gyengébb felszolgálók vagy szakácsok a pandémia idején.

"Tudomásul kell vennie a szakmának, hogy nem tud olyan fizetéseket reálisan megadni, mint amire vágynak az emberek, mert fele akkora a forgalom, mint a Covid előtt. Fennáll a veszélye, hogy

irreálisan fel fogják verni a pénzeket, és a vendéglátósok nagy része bele fog menni, mert kényszerhelyzetben van. Nem tudni, mi fog ebből kisülni a végén…"

– mondta az ismert séf.

Étterem-tulajdonosként úgy látja, hogy a vendéglátóhelyek 70-80 százaléka megpróbált most kinyitni, de a következő hónapokban fog eldőlni, hogy ki az, aki meg is tud maradni. Egyelőre kérdéses, hogy mennyi vendég lesz, hogyan indul el a fogyasztás, mikor jönnek a turisták.

"Ha valaki azt gondolta, hogy most a nyitás után tömegek lesznek, az tévedett" – mondta Bíró Lajos, és úgy fogalmazott, a fővárosban most nagy az átrendeződés, korábban, a járvány előtt Pest "dübörgött", Buda volt a csendesebb, most viszont Buda jobb helyzetben van. A legnagyobb bajban azok a helyek vannak, amelyek 70-90 százalékban turisták kiszolgálására rendezkedtek be.

Egyelőre a rosszabb idő ellenére is a teraszok a népszerűbbek, még azok is inkább ott fogyasztanak, akik védettségi igazolvánnyal a belső terekben is asztalhoz ülhetnének, ám ahogy a séf látja,

az emberek egyelőre bizalmatlanabbak a belső éttermi helyiségekkel.

A nyáron ismét a vidéki, elsősorban a balatoni vendéglátás lehet a nyertes, de ott is azok a helyek, amelyek már be vannak vezetve. Budapest pedig még nagy kérdés – véli Bíró Lajos.

Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán