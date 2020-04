Bár több országot is államcsőd fenyegethet a koronavírus járvány nyomán, Magyarországon nem kell ettől tartani - mondta az InfoRádiónak Bihari Péter arra a kérdésre, hogy Argentína mellett Görögország és Olaszország neve is fel-felmerül e lehetőség kapcsán.

A Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársa, a Monetáris Tanács korábbi tagja egy hasonlattal élve rámutatott: Argentína ugyan már be is jelentette, hogy fizetésképtelen az ország, de esetükben a koronavírusban elhunytak többségéhez hasonlóan számos súlyos alapbetegséggel küzdött a gazdaság, a járvány miatti többletterhelést pedig a rendszer már nem bírta el, és eljuttatta az országot a végkifejletig. Szavai szerint az, hogy ha az államadósság mértéke túl nagy, a költségvetési politika nem megfelelően stabil, fenntartható, akkor természetesen egy újabb válság ezeket a feszültségeket még jobban felnagyíthatja.

Az államadósság magas ugyan, de eddig csökkenő pályán mozgott, a külföldi befektetők ebből a szempontból nem voltak nyugtalanok, a költségvetési hiány alacsony értékeket mutatott. Azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy Magyarország ilyenfajta államcsőd, válság nem fenyegeti" - tette hozzá Bihari Péter.

A jelenlegi válság abszolút globális, a világ szinte minden gazdaságát érinti. Ebben a szituációban az euróövezethez tartozás specifikus előnyökkel nem jár, mert az egész euróközösség a saját bajaival van elfoglalva - mondta Bihari Péter. Szerinte az euróövezeti tagság abban az esetben fokozottan előnyös, ha egy országspecifikus válság bontakozik ki: ha egy adott ország éppen bajban van, akkor a többi tagország a szolidaritás jegyében támogatást tud nyújtani. Jelenleg azonban minden ország bajban van.

"Ugyan én a mielőbbi euróbevezetés pártján állok, pillanatnyilag, a jelenlegi helyzetben azt kell mondjam, hogy az önálló monetáris politikának előnye van a széles euróövezethez való tartozáshoz képest" - mondta Bihari Péter. Hozzátette:

Az előnyök közül kiemelte az önálló kamatpolitikát, az önálló árfolyampolitikát és a jegybanki pénzteremtés lehetőségét. Miközben a válságban minden országot súlyos kereseti válság nyújt, és ezért csökkenteni érdemes a kamatokat, és lazítani a monetáris feltételeken, ezt pedig egy monetáris és fiskális élénkítéssel lehet valamennyire kompenzálni, csillapítani, addig Magyarországnak erre nem volt lehetősége. "A közelmúltban a jegybank kamatemelésre kényszerült, mert egy árfolyamválság alakult ki" - mondta Bihari Péter.

Bár az árfolyampolitika egy jó válságkezelő eszköz lehet a közgazdász szerint, azonban a magyar árfolyampolitika olyan helyzetbe került, hogy kénytelen volt a jegybank a gyengülési folyamatot fékezni.

A harmadik, eddig kevéssé használatos eszköz a jegybanki pénzteremtés, ami pótlólagos forrásokhoz juttatja a költségvetést abban a helyzetben, amikor annak élénkítenie kellene a gazdaságot, többletkeresletet kellene támasztania, a kieső keresletet kellene valamennyire kompenzálnia. Ezt a kiesést részben a költségvetés többletköltekezése kompenzálhatja.

"E többletköltekezés megvalósítása nehézségekbe ütközik akkor, ha az állampapírpiacon sincs megfelelő kereslet, és a többletköltekezés piaci finanszírozása nem feltétlenül biztosítható. Az elmúlt időkben ugyanis sikertelen aukciók voltak Magyarországon, a hozamok emelkednek. Ilyen helyzetben egy masszív állampapírkibocsátást megvalósítani eléggé reménytelennek tűnik" - emelte ki Bihari Péter.

Segít-e az euró a válságban – Bulgária esete





További előny lehet Bulgária számára az a terv, hogy az Európai Központi Bank úgynevezett Április végéig csatlakozik Bulgária az eurózóna előszobájának is nevezett árfolyam-mechanizmus rendszerhez (ERM). A döntést a koronavírus-válsággal indokolták. Magas István, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora úgy látja, egy ilyen lépés segítheti a kisebb országokat, az euróövezeti tagság azonban nem csodaszer. Bulgária esetében az ERM-rendszerhez való csatlakozás arról szól, hogy megmutassák, biztosan tudják tartani azt a sávot, ami az euró bevezetéséhez szükséges - a piaccal szemben is akár - tette hozzá Magas István.További előny lehet Bulgária számára az a terv, hogy az Európai Központi Bank úgynevezett helikopter-pénzzel (az embereknek adott pluszpénzzel), közvetlenül, 1000 eurós adománnyal segítsen a családokon ahelyett, hogy mennyiségi lazítással a bankrendszert és az állampapírpiacokat támogassa.

Ennek a közvetlen előnyei mellett megvan a hátránya is,

méghozzá az, hogy nem célzott, és ekkora léptékben szinte képtelenség kiszűrni, hogy ki az, akinek egyébként nincs szüksége ilyen támogatásra.

Magas István szerint csak emiatt az ígéret miatt nem lenne indokolt Magyarországnak is bejelentenie az eurózónához való csatlakozást, bár a feltételeket már most is teljesítenénk. A magyar kormány álláspontja szerint az átlagbéreket tekintve fel kellene előbb zárkózni az eurózóna átlagkeresetéhez.