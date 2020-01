Ez lehet az MNB következő nagy dobása

A lakáshitelek és lakásbiztosítások után a személyi kölcsönöknél is jöhetnek a különböző feltételeknek megfelelő, fogyasztóbarát konstrukciók - tudta meg a Buksza, a Napi.hu szerkesztőségi blogja több, egymástól független forrásból. Azt, hogy idén újabb terméket vonnak be ebbe a körbe, már a tavaly év végén közzétett ötéves felügyeleti tervből is kiderült, és miután 23 százalékos bővüléssel tavaly is rekordot döntött a háztartások személyikölcsön-állománya - csak az elmúlt évben 521 milliárd forintra rúgott -, nem meglepő, hogy ez a termék lehet a soron következő.

Azt pedig már a tavaly év végi utolsó pénzügyi stabilitási jelentésében rögzítette az MNB, hogy a lakosság alacsonyabb jövedelmi tizedekbe tartozó részére jóval jellemzőbb, hogy az adósok a gyakran magasabb kamatlábat kínáló pénzügyi vállalkozásoktól vesznek fel hitelt. Ezért is esélyes, hogy ez a termékkör legyen a következő, és

ezáltal a személyi kölcsönöknél is lejjebb szorítsák ezen konstrukciókhoz köthető kiadásokat, köztük a kamatokat.

A lap szerint ha valóban elindulna a fogyasztóbarát személyi kölcsönök minősítési rendszere, akkor csak egy meghatározott kamatnál vagy thm-nél alacsonyabb értékkel rendelkező személyi kölcsön kaphatná meg ezt a titulust. Ezzel pedig a legmagasabb kamatozású személyi kölcsönök és az úgynevezett gyorskölcsönök potenciális igénylőit lehetne az olcsóbb - a várhatóan elinduló minősítési rendszernek megfelelő - konstrukciók felé terelni. Ahogyan az történt a fogyasztóbarát lakáshitelek bevezetése esetében is.

A lap megkérdezte a Magyar Nemzeti Bankot is a terveiről, ám nem kapott egyértelmű választ arra, valóban a személyi kölcsön lehet-e a következő fogyasztóbarát termék. Értesüléseik szerint azonban folynak az egyeztetések a jegybankban és a piaci szereplők között a pontos paraméterekről, például arról, hogy milyen kamattal és teljes hiteldíjmutatóval (thm) lehet majd fogyasztóbarátnak hívni egy személyi kölcsönt.

Nyitókép: Pixabay.hu