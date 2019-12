Új felügyeleti stratégiát hirdetett meg az MNB

A közlemény szerint az 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó - a jegybank idén év elején meghirdetett Versenyképességi programjával is összhangban álló - új felügyeleti stratégiában kiemelt fókusz irányul a fogyasztók védelmére, a fenntarthatósági szempontokra, illetve a digitalizáció kihívásaira adandó válaszokra.

A pénzügyi piacok sokkellenálló képességének növelése érdekében - a stabil, erős tőkehelyzet mellett - a stratégia egyebek közt célul tűzi ki a felügyelt intézmények compliance (szabályozási megfelelést szolgáló) szakterületeinek megerősítését.

Az MNB szerint szükséges lenne a teljes biztosítási szektorban, illetve az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztáraknál is - a betét- és befektetővédelemhez hasonló - garanciarendszerek kialakítására, valamint erősebb felügyeleti figyelem szükséges a pénzváltói tevékenységnél. Az ügyfelekért folytatott egészséges versenyt erősítheti az új stratégia szerint a minősített fogyasztóbarát termékkör kiterjesztése. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni - az MNB fogyasztóbarát összehasonlító oldalainak fejlesztésével és a piaci kalkulátorokkal kapcsolatos következetes felügyeleti elvárásokkal - az azonos típusú termékek összehasonlítását. Fontos emellett egyenlő feltételeket támasztani a meglévő és újonnan megjelenő pénzpiaci szolgáltatóknál az azonos típusú termékek, szolgáltatások esetében. A versenyképességet erősítené, ha csökkenteni lehetne a jelzáloghitel-szerződések megkötéséhez szükséges ügyintézési időt - írták.

Az MNB fogyasztóvédelmi tevékenységének erősítése keretében kiemelt figyelmet fordít a határon átnyúló pénzügyi tevékenységekre. Fontos cél a pénzpiaci, biztosítási közvetítőknél az összeférhetetlenségek, érdekkonfliktusok felszámolása is.

A felügyeleti és szabályozó rendszereknek fel kell készülni a digitális jövőre is, hiszen egyre több, az üzleti folyamatot támogató információtechnológiai (IT) rendszer kerül az MNB látókörébe. Alapvető cél ezért az informatikai technológiákkal kapcsolatos szabályozási környezet modernizálása és felügyelési módszertanok fejlesztése, új IT-felügyelési módszerek kialakítása. A kockázat alapú felügyelés erősítését szolgálja a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére hivatott tranzakciószűrő rendszerek megerősítése a piaci szereplőknél. A felügyeleti stratégia szerint az MNB részéről aktívan szerepet kell vállalni a pénzügyi rendszerre vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozói környezet fejlesztésében is - közölte az MNB.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi