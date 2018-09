A fuvarozói érdekképviseletek 15-20 százalékos díjemelést sürgetnek

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) tagsága hosszú idő óta jelzi a egyesületünk felé azt, hogy a jelenlegi fuvardíjakon nem lehet kifizetődően működtetni a vállalkozásokat.

Olyan magas költségek rakódnak a tevékenységre, amelyeket ezidáig nem építettek be a fuvardíjakba

- mondta Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének megbízott főtitkára.

A biztosítási díjak 3-4 szeresére nőttek, az üzemanyagárak megduplázódtak, az útdíjak folyamatosan emelkednek, a járműalkatrészek, a nemzetközi jogi környezetből fakadó plusz adminisztratív terhek és a munkabérek is jelentősen nőttek - tette hozzá.

Mint mondta,

az ellátási lánc biztonságos működéséhez, alkatrészutánpótláshoz meg kell emelni a fuvardíjakat.

A megbízott főtitkár példaként említette a szerelvények biztosítási díját, amely az évek során két-háromszázezer forintról a mai útviszonyok között már egymillió forintra körülire emelkedett.

Versenyképes munkabérek

"Nagyon dinamikus bérfejlődés tapasztalható az elmúlt időszakban az ágazatban. A kezdő nemzetközi gépkocsivezetők bére versenyképes bármilyen más kiemelt ágazat bérével.

5-600 ezer forintos bérekről beszélhetünk átlagosan az ágazatban, de ennél magasabb bérek is előfordulnak. További költségnövelő tényező az üzemanyagárak drasztikus emelkedése"

- mondta Árvay Tivadar.

Hozzátette azt is, hogy voltak kisebb mértékű díjkorrekciók a korábbi években is - ott volt mondjuk az útdíj bevezetése 2014-ben -, de ma már nem elegendőek a működéshez. Ezért jelentkezik most egy drasztikusnak tűnő 15-20%-os formában, mert egyszerre sok minden kumulálódott.

A következő néhány hónap fogja megindítani ezt a díjkorrekciós tárgyalási folyamatot,

enélkül sokan le fognak állni és áruhiány léphet fel, az ellátási rendszer kerülhet veszélybe

- összegzett a megbízott főtitkár.

Nyitókép: Pixabay