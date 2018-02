Dízelautó-temető lehet Magyarország

Ki lehet tiltani az Euro 6-osnál régebbi, korszerűtlenebb dízelmotorral működő járműveket a szennyezett levegőjű városokból Németországban a szövetségi közigazgatási bíróság kedden kihirdetett döntése alapján. Az önkormányzatok a hatályos jogszabályok alapján megtilthatják a dízelüzemű járművek használatát azzal a céllal, hogy a település levegőjének minősége megfeleljen az európai uniós előírásoknak, de ügyelniük kell az arányosság elvének betartására, és csak végső megoldásként rendelhetik el a tiltást.

Szandányi Levente, a Portfolio elemzője két fontos tényezőre hívta fel a figyelmet:

Arányosság, vagyis csak akkor lehet a kitiltó döntést meghozni, ha nincs más megoldás

Nem azonnal kell végrehajtani az ítéletet, hanem hagytak időt.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy elindult már egy folyamat a dízelautók keresletében. A 2015-ös dízelbotrány kirobbanása óta látszik, hogy egyre kevesebb ilyen járművet lehet eladni, és erős volt a félelem a kitiltás miatt is. Ez a döntés negatív hatással lehet, és már nem lesz annyira keresett a dízelautó, mint eddig – mondta Szandányi Levente.

Emellett az várható, hogy a kitiltható, vagyis Euro 6-osnál régebbi autók ára csökkenni fog, mert nem veszik meg azok, akik behajtanának a belvárosba.

A bírósági ítélet után már nem jelent megoldást a kocsik dízelüzemének átalakítása sem – emelte ki.

Ha ezeknek az autóknak az ára Németországban még alacsonyabb lesz, akkor

várhatóan a mostaninál is nagyobb mértékben zúdulnak rá a hazai használtautó-piacra,

ha nem változik a szabályozás. Ebben az esetben valós félelem, hogy Magyarország dízelautó-temetővé válhat – vélekedett a szakértő.

A Portfolio.hu-n megjelent elemzés szerint ez a trend komoly károkat okozna egyrészt a hazai importőröknek, másrészt jelentős környezetkárosító hatással is járna, kiemeltképpen az öreg járművek esetében.

Szandányi Levente szerint megoldást jelenthetne az a korábban bedobott ötlet, amely alapján meg kellene drágítani az Euro 5-nél rosszabb környezetvédelmi besorolású használt autók (8-10 éves kocsik) behozatalát Magyarországra. De ésszerű változtatás lenne az is, hogyha végre Magyarországon is bevezetnék a szén-dioxid alapú adóztatás, mind a használt autók, mind pedig az új autók esetében, ennek köszönhetően ugyanis jelentős tisztulás kezdődhetne meg a járműpiacon. Továbbá a kintről behozott használt autók számának csökkentésében komoly szerepet játszhatna, hogyha sikerülne végre visszaszorítani az áfa-visszaéléseket is.

