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Mosolygós nő a napsütésben
Nyitókép: Getty Images/Cavan Images

Egymás után harmadszor is megtörtént

Infostart / MTI

Szombat reggel is megdőlt az őszi szezon hidegrekordja: a Nógrád megyei Zabarban mínusz 9,3 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet – derül ki a HungaroMet Zrt.-nek a Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

Azt írták, az ország döntő részén fagyott szombat hajnalban, csak kisebb körzetekben maradt 0 fok felett a hőmérséklet. A leghidegebb ismét Zabaron mérték, ahol még mélyebbre süllyedt a hőmérséklet, ezúttal mínusz 9,3 fokig.

A héten már csütörtökön és pénteken is megdőlt a szezon hidegrekordja. A HungaroMet szombati bejegyzése alatt arról is írtak, van esély arra, hogy vasárnap hajnalban egy-egy helyen mínusz 10 fok alá süllyedjen a hőmérséklet.

Az idei szezon rekordtartója korábban a pénteken, november 6-án Zabarban mért mínusz 8,3 fok volt.

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