Új fegyvert vetnek be a szexuálitás területén

Kötelező digitális ujjlenyomattal lép fel az Egyesült Királyság a szexuális deepfake ellen – erről ír az aitoday.hu.

A szabályozás értelmében a szolgáltatóknak digitális ujjlenyomaton alapuló (hash-matching) rendszereket kell alkalmazniuk, amelyek képesek felismerni és automatikusan blokkolni a jogsértő felvételek újbóli feltöltését.

Azok a vállalkozások, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, vagy nem tudnak azonos hatékonyságú alternatív megoldást felmutatni, a globális éves árbevételük akár 10 százalékáig terjedő bírsággal is sújthatók.

A hatóság által javasolt szűrési megoldások – mint például a StopNCII.org rendszer – lehetővé teszik, hogy a felhasználók közvetlenül a saját eszközeiken hozzák létre a fényképek digitális ujjlenyomatát. Ez a technológia meggátolja a tartalom terjesztését a platformokon anélkül, hogy az eredeti képet fel kellene tölteni egy külső adatbázisba.