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Egy nő számítógépen dolgozik, a képernyő előtt AI által generált digitális felület // The woman is interacting with an AI-powered chat assistant on her laptop screen. The setting conveys productivity, innovation, and digital communication. Perfect for themes such as artificial intelligence, remote work, tech-savvy users, virtual assistants, and the future of human-computer interaction.
Nyitókép: Getty Images/Narumon Bowonkitwanchai

Új fegyvert vetnek be a szexuálitás területén

Infostart

Határozott végrehajtási programot indított a brit online biztonsági felügyelet (Ofcom) a nem beleegyezéssel terjesztett intim képek és a mesterséges intelligenciával létrehozott deepfake tartalmak terjedésének megfékezésére. Az érintett technológiai platformoknak szeptember 30-ig kell bevezetniük az ártalmas tartalmak szűrésére szolgáló technológiát.

Kötelező digitális ujjlenyomattal lép fel az Egyesült Királyság a szexuális deepfake ellen – erről ír az aitoday.hu.

A szabályozás értelmében a szolgáltatóknak digitális ujjlenyomaton alapuló (hash-matching) rendszereket kell alkalmazniuk, amelyek képesek felismerni és automatikusan blokkolni a jogsértő felvételek újbóli feltöltését.

Azok a vállalkozások, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, vagy nem tudnak azonos hatékonyságú alternatív megoldást felmutatni, a globális éves árbevételük akár 10 százalékáig terjedő bírsággal is sújthatók.

A hatóság által javasolt szűrési megoldások – mint például a StopNCII.org rendszer – lehetővé teszik, hogy a felhasználók közvetlenül a saját eszközeiken hozzák létre a fényképek digitális ujjlenyomatát. Ez a technológia meggátolja a tartalom terjesztését a platformokon anélkül, hogy az eredeti képet fel kellene tölteni egy külső adatbázisba.

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szabályozás

mesterséges intelligencia

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