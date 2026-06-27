Ezek most a legszemetesebb városok a turisták szerint – letaglózó, amit Budapestről gondolnak

A világ legszennyezettebb városait bemutató rangsor alapján a probléma elsősorban Dél-Ázsiában koncentrálódik – írja a Pénzcentrum. A lap adatgyűjtésének listája élén a pakisztáni Lahore áll, de a legrosszabb helyzetű városok között szinte kizárólag indiai és pakisztáni nagyvárosokat találunk. Kanpur, Delhi és Varanasi is az élmezőnyben szerepel, de a rangsor alapján Kína szintén erősen felülreprezentált, és a listán néhány afrikai és közel-keleti város is megjelenik.

A jelenség oka a gyors urbanizáció, ugyanis az említett régiókban népesség rendkívül gyorsan növekszik, miközben a hulladékkezelési infrastruktúra sok esetben nem tud lépést tartani a fogyasztás és a városi terjeszkedés ütemével.

A probléma tehát nem csak esztétikai, hanem egészségügyi és környezeti kockázatokat is hordoz magában.

Megjegyzik, ezen a listán egy európai vagy amerikai város sem szerepel.

Van azonban olyan lista is, ami nem objektív hulladékadatok, hanem a turisták véleményei, visszajelzései alapján áll össze. A felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára.

Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén.

Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38 százalékában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön.

Olyan világhírű turisztikai célpontok is szerepelnek a listán, mint Róma, Las Vegas, vagy éppen Párizs. Az első húsz helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is.