Nem csak a meleg lesz veszélyes szombaton

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UV-B sugárzásra.

A legmagasabb, 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximumérték várható.

A HungaroMet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és

amennyiben lehetséges, 11.00 és 15.00 óra között kerülje a napozást.

Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt, normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - olvasható a közleményben.