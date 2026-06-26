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Fiatal turista lány a budapesti napfelkeltében gyönyörködik.
Nyitókép: Getty Images/Maksym Belchenko

Nem csak a meleg lesz veszélyes szombaton

Infostart / MTI

Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szombaton – hívta fel a figyelmet a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UV-B sugárzásra.

A legmagasabb, 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximumérték várható.

A HungaroMet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és

amennyiben lehetséges, 11.00 és 15.00 óra között kerülje a napozást.

Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt, normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - olvasható a közleményben.

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