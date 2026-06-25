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Nyitókép: bymuratdeniz/Getty Images

Túl nagy felfrissülésre csütörtök hajnalban se várjunk, pláne a városokban, vízpartokon – előrejelzés

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Csapadékkal sem igen kell számolni, így tehát marad a száraz, már-már trópusi időjárás.

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka és hajnalban derült, esetleg gyengén felhős, száraz idő várható – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban melegebb is lehet.

Csütörtök délelőtt nagyrészt derült, napos idő várható, némi gomolyfelhő-képződést esetleg a középső- és déli megyékben lehet majd tapasztalni.

A forróság továbbra is velünk lesz, ugyanis a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul majd.

Egész Magyarország területére figyelmeztetés van kiadva csütörtök éjfélig a magas középhőmérséklet miatt: június 24-én az északi, északkeleti, valamint a nyugati országrész kivételével 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet, 25-én viszont már nagyobb területen alakulhat 25 fok felett a napi középhőmérséklet, a középső és déli területeken pedig 27 fok feletti értékekre is számítani kell.

Zivatarok a déli határhoz közeli területeken alakulhatnak ki erős vagy viharos széllel, kisebb méretű jéggel és intenzív csapadékkal. Estére megszűnnek a zivatarok.

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