Fényoszlop burkolta rózsaszínes ragyogásba a Balatont – videó

Élénk rózsaszín fényoszlop tükröződött kedden este a Balaton nyugati részénél, a jelenség Balatonakarattyáról is jól látszott – írja az Időkép.

A fényoszlopok olyan oszlopszerű fényjelenségek, amik napkelte vagy napnyugta körül láthatóak, és azokat általában a nagyobb méretű ún. lapkristályokról visszaverődő fény hozza létre – tette hozzá a legkoroptika.hu leírása alapján a Telex.

Az erős fényforrás Fonyód térségében egy látványos fényoszlopot is létrehozott, amely órákon át ragyogott az égen. A Balaton környékén halványabban, de másutt is feltűntek fényoszlopok. A meteorológiai portál szerint a tó fölött sodródó felhőkben jelen lévő lapos jégkristályok ugyanis ideális feltételeket biztosítottak e különleges légköroptikai jelenség kialakulásához.