Szigorúbb szabályok léptek életbe az egyik nagy légitársaság járatain

Csütörtöktől a Lufthansa-csoport összes légitársaságánál több új szabály lépett életbe, amelyek az indoklás szerint a repülésbiztonságot szolgálják. Szigorították és egységesítették a powerbank-szabályokat, így például a hordozható akkumulátorokat csak a kézipoggyászban lehet elhelyezni, az ülések feletti tárolókban ez már nem engedélyezett, repülés közben pedig tölteni és használni sem lehet azokat – írja az airportal.hu.

Január 15-étől az alábbi szigorításokat vezették be a Lufthansa taglégitársaságainak járatain:

utasonként maximum két powerbank vihető fel a fedélzetre, legfeljebb 100 wattóra kapacitásig. A 100 és 160 wattóra közötti eszközök csak az adott légitársaság előzetes engedélyével szállíthatók.

a feladott poggyászban tilos ilyen eszközt szállítani, ahogy bármilyen más akkumulátort vagy azt tartalmazó eszközt is (például laptop, e-cigaretta).

a powerbankokat tilos a felső poggyásztartóban elhelyezni, azokat az utas a zsebeiben, az üléstámlazsebben vagy az első ülés alatti kézipoggyászban szállíthatja.

a powerbankokat nem szabad a fedélzeti áramforrásról tölteni.

tilos a powerbankok használata repülés, csak a jóváhagyott egészségügyi készülékek jelentenek kivételt.

az utasoknak ügyelniük kell arra, hogy ne sérüljenek meg az eszközök, és a csatlakozóikat védeni kell a rövidzárlat kialakulásával szemben, megfelelő csomagolásal.

Ezek a szabályok vonatkoznak a különböző elektronikai eszközökhöz tartozó tartalék akkumulátorokra is. A vállalatcsoport ajánlása szerint azonnal jelezni kell a légiutas-kísérőknek, ha bármilyen akkumulátort tartalmazó eszköz rendellenesen felmelegszik, vagy füstölni kezd a repülés közben.