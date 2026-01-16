ARÉNA - PODCASTOK
A Lufthansa német légitársaság egyik gépe leszáll a frankfurti nemzetközi repülőtéren 2020. június 23-án. Sajtójelentések szerint a német kormány és a Lufthansa megegyezett a német állam 9 milliárd eurós mentőcsomagjáról, de az egyik befektető nem adta hozzájárulását. A német légitársaság június 25-én tart virtuális közgyűlést a részvényesek számára.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Szigorúbb szabályok léptek életbe az egyik nagy légitársaság járatain

Infostart

Az indoklás szerint a változtatások a nagyobb repülésbiztonságot szolgálják.

Csütörtöktől a Lufthansa-csoport összes légitársaságánál több új szabály lépett életbe, amelyek az indoklás szerint a repülésbiztonságot szolgálják. Szigorították és egységesítették a powerbank-szabályokat, így például a hordozható akkumulátorokat csak a kézipoggyászban lehet elhelyezni, az ülések feletti tárolókban ez már nem engedélyezett, repülés közben pedig tölteni és használni sem lehet azokat – írja az airportal.hu.

Január 15-étől az alábbi szigorításokat vezették be a Lufthansa taglégitársaságainak járatain:

  • utasonként maximum két powerbank vihető fel a fedélzetre, legfeljebb 100 wattóra kapacitásig. A 100 és 160 wattóra közötti eszközök csak az adott légitársaság előzetes engedélyével szállíthatók.
  • a feladott poggyászban tilos ilyen eszközt szállítani, ahogy bármilyen más akkumulátort vagy azt tartalmazó eszközt is (például laptop, e-cigaretta).
  • a powerbankokat tilos a felső poggyásztartóban elhelyezni, azokat az utas a zsebeiben, az üléstámlazsebben vagy az első ülés alatti kézipoggyászban szállíthatja.
  • a powerbankokat nem szabad a fedélzeti áramforrásról tölteni.
  • tilos a powerbankok használata repülés, csak a jóváhagyott egészségügyi készülékek jelentenek kivételt.
  • az utasoknak ügyelniük kell arra, hogy ne sérüljenek meg az eszközök, és a csatlakozóikat védeni kell a rövidzárlat kialakulásával szemben, megfelelő csomagolásal.

Ezek a szabályok vonatkoznak a különböző elektronikai eszközökhöz tartozó tartalék akkumulátorokra is. A vállalatcsoport ajánlása szerint azonnal jelezni kell a légiutas-kísérőknek, ha bármilyen akkumulátort tartalmazó eszköz rendellenesen felmelegszik, vagy füstölni kezd a repülés közben.

