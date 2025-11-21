ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.16
usd:
331.24
bux:
107565.55
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Beköszönt az igazi tél: jön a hó, és sok helyen meg is maradhat

Infostart

A Dunántúlon és az északi hegyekben egyre többfelé számíthatunk havas esőre, hóesésre. A középhegységekben és a dombságokon akár számottevő hóréteg is kialakulhat helyenként.

Délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, az ország nagyobb részén kiadós mennyiség is eshet. Az esőt egyre nagyobb területen váltja majd havas eső, akár tapadó hó is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Reggel mindenhol záródik a felhőtakaró, miközben kiterjedt csapadékrendszer húzódik hazánk fölé. Jelentős mennyiségű csapadék a délnyugat–északkeleti irányú tengely mentén valószínű a középső országrészben. Az eső a Dunántúlon és az északi hegyekben egyre többfelé válthat havas esőbe, tapadó hóba nyugat felől.

A Dunántúli-, valamint az Északi-középhegységben, dombságokon reggelig akár számottevő hóréteg is kialakulhat helyenként.

Az alacsonyabban fekvő helyeken inkább a vékony, latyakos, olvadozó hóréteg lehet a jellemző. Az északias szelet a Dunántúlon és északkeleten már egyre nagyobb területen élénk, erős, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések kísérhetik.

A minimum-hőmérséklet reggel és délelőtt mínusz 1 és plusz 7 Celsius-fok között alakul. Napközben általában 0 és plusz 7 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke, de az Alföld egyes részein 10 fokot elérő vagy akár azt meghaladó értékek is lehetnek.

Késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé esik hó. A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző, ahol kialakul. A Tiszántúlon még eső, zápor valószínű.

Szombaton a halmazállapot-váltás határa kelet felé tolódik, legkisebb eséllyel a keleti, délkeleti határnál következik be. Ahol kialakul hótakaró, ott napközben olvadozni fog, majd hétfőtől enyhébb levegő érkezik, így ismét egyre inkább az eső válhat jellemzővé.

Kezdőlap    Életmód    Beköszönt az igazi tél: jön a hó, és sok helyen meg is maradhat

időjárás

előrejelzés

meterológia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus

Találtak két fegyvert a szőlőkabóca ellen – óvatos az optimizmus
Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Este kézhez kapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Oroszország és USA által titokban letárgyalt béketervet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből

Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből

Időt kell szánni az intézményi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a felvételi lapok előállítására és szem előtt kell tartani minden fontos határidőt is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Zelensky ready for 'honest work' with US to end Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 16:04
Masszívan rákezdett a havazás Észak-Magyarországon
2025. november 20. 05:36
Kiderült, mikorra érdemes időzíteni a napi első kávét
×
×
×
×