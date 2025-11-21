Beköszönt az igazi tél: jön a hó, és sok helyen meg is maradhat

Délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, az ország nagyobb részén kiadós mennyiség is eshet. Az esőt egyre nagyobb területen váltja majd havas eső, akár tapadó hó is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Reggel mindenhol záródik a felhőtakaró, miközben kiterjedt csapadékrendszer húzódik hazánk fölé. Jelentős mennyiségű csapadék a délnyugat–északkeleti irányú tengely mentén valószínű a középső országrészben. Az eső a Dunántúlon és az északi hegyekben egyre többfelé válthat havas esőbe, tapadó hóba nyugat felől.

A Dunántúli-, valamint az Északi-középhegységben, dombságokon reggelig akár számottevő hóréteg is kialakulhat helyenként.

Az alacsonyabban fekvő helyeken inkább a vékony, latyakos, olvadozó hóréteg lehet a jellemző. Az északias szelet a Dunántúlon és északkeleten már egyre nagyobb területen élénk, erős, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések kísérhetik.

A minimum-hőmérséklet reggel és délelőtt mínusz 1 és plusz 7 Celsius-fok között alakul. Napközben általában 0 és plusz 7 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke, de az Alföld egyes részein 10 fokot elérő vagy akár azt meghaladó értékek is lehetnek.

Késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé esik hó. A magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző, ahol kialakul. A Tiszántúlon még eső, zápor valószínű.

Szombaton a halmazállapot-váltás határa kelet felé tolódik, legkisebb eséllyel a keleti, délkeleti határnál következik be. Ahol kialakul hótakaró, ott napközben olvadozni fog, majd hétfőtől enyhébb levegő érkezik, így ismét egyre inkább az eső válhat jellemzővé.