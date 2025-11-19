ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda
takaróba burkolózó személy
Nyitókép: Pixabay

Barátkozzunk meg az új évszakkal! – Időjárás

Infostart

Éjjel fagy, nappal olvad, hamarosan pedig újra esni fog, egyelőre úgy tűnik, eső.

A hétfőn átvonult hidegfront mögött kedden hideg levegő árasztotta el a Kárpát-medencét, jönnek is az éjszakai fagyok!

A -6-3 fok közti hajnali mélypont után szerdán azért rendesen elindul felfelé a hőmérő higanyszála a párás, ködös időben, a látási viszonyok is gyorsan javulnak az északi völgyek kivételével, és 5-10 fok közé esik a csúcshőmérséklet árnyékban. Délen és keleten lesz a legmelegebb.

Csapadék nem várható.

A délies szél gyenge vagy mérdékelt marad, de a Balatontól északra megélénkülhet.

A további napokban nappal olvadni, éjjel fagyni fog, és felhősödés kezdődik, záporos csapadékra lehet számítani, péntektől ennek a valószínűsége igen magas.

