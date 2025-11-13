ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Csupasz fák ágai egy ködös tó fölött ősszel.
Nyitókép: Getty Images/Schon

Valami készül az időjárásban, érkezik a fordulat

Infostart

Csütörtökön is ködös időjárásra számíthatunk, ugyanakkor a magasabban fekvő helyeken és a délnyugati határvidéken, ahol kicsit lengedezhet a szél, kisüthet a nap. A következő napokban egyre nagyobb területen megélénkül a délnyugati szél, ezáltal szakadozhat is a felhőzet, de az északi, északkeleti tájakon borult, párás, ködös maradhat az idő.

Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben - főként délnyugaton a határ közelében és a hegyvidéki tájakon - azonban naposabb lehet az idő, illetve szakadozhat a rétegfelhőzet. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol. A légmozgás gyenge lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között alakul, a kisebb, napos körzetekben viszont 10 fok feletti maximumok is lehetnek.

A következő napokban anticiklonális hatások érvényesülnek a térségünkben, viszont a hétvégére egyre inkább egy nyugati ciklon előoldalára kerülünk, és egyre nedvesebb levegő érkezik fölénk a magasban. Emiatt pénteken és szombaton főként az északi, északkeleti tájakon borult, párás maradhat az idő, miközben a déli, délnyugati országrészben – a megélénkülő, helyenként megerősödő szél miatt – felszakadozhat a felhőzet, a több órás napsütésnek köszönhetően pedig magasabban alakulhat a csúcsérték – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében. Vasárnap nyugat felől egyre inkább felhősebbre fordul az időjárásunk, és növekszik a csapadékhajlam, miután hétfőn megérkezhet fölénk egy hidegfront.

