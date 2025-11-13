ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök Szilvia
Humboldt-pingvineket etet egy gondozó a Londoni Állatkertben zajló évenkénti állatösszeíráson 2023. január 3-án. Az állatkertben minden év elején jegyzékbe veszik az itt élõ több mint 500 faj valamennyi példányát.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Örökre eltűnhet egy pingvinfaj

Infostart / MTI

Chilében veszélyeztetett fajjá nyilvánították az ország sziklás partvidékein élő Humboldt-pingvint, miután aggasztóan csökken a populációja. A kereskedelmi túlhalászat okozta táplálékhiány, élőhelyeik elvesztése, a víz szennyezettsége, a madárinfluenza és a klímaváltozás is közrejátszanak a létszámcsökkenésben.

A madarak osztályába, a pingvinek családjába tartozó Humboldt-pingvinek átlagosan 70 centiméter hosszúak és mintegy négy kilogramm a súlyuk, jellegzetességük, hogy csőrük töve rózsaszínű, és mellkasukon fekete csík húzódik.Chile csendes-óceáni partvidéke ad otthont a világon élő Humboldt-pingvinek 80 százalékának. A Universidad de Concepcion egyetem tudósai arra hívták fel a figyelmet, hogy miközben az 1990-es évek végén még mintegy 45 ezer volt a Humboldt-pingvinek száma, jelenleg már nem éri el a 20 ezret sem.

A Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján a sebezhető fajok közé sorolták, és megtiltották kereskedelmi forgalmazását, de a chilei környezetvédelmi minisztérium októberben veszélyeztetetté nyilvánította, mivel a biológusok a faj populációjának további csökkenésétől tartanak.

Az aggasztó tendenciát egyfelől a kereskedelmi túlhalászat okozta táplálékhiány okozza, másfelől élőhelyeik elvesztése, a víz szennyezettsége, a madárinfluenza és a klímaváltozás egyre súlyosbodó hatásai is közrejátszanak a létszámcsökkenésben.

„A pingvineket fenyegető veszélyek egyelőre nem csökkentek" - hangsúlyozta Guillermo Cubillos, a Chilei Nemzeti Állatkert tengerbiológusa. „Amennyiben továbbra is fennálnak majd ezek a fenyegető tényezők, nagyon valószínű, hogy a veszélyeztetett kategóriából a súlyosan veszélyeztetettbe kell sorolni őket, amit már csak egy apró lépés választ el attól, hogy a faj örökre eltűnjön" - fűzte hozzá a szakember.

A kereskedelmi halászat okozta veszélyekre figyelmeztetett Paulina Arce állatorvos, a Humboldt-pingvinek szakértője is, és a fenntartható halászat szabályainak szigorítását szorgalmazta mind az ipari mértékű, mind a kis léptékű halászat szintjén. Úgy látja, hogy nincs értelme átsorolni egy fajt, ha az nem jár együtt az életéhez szükséges feltételek biztosításával.

Életmód    Örökre eltűnhet egy pingvinfaj

chile

természetvédelmi világszövetség

humboldt-pingvin

