ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.89
usd:
336.2
bux:
107479.46
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Újra előkerülhetnek a napszemüvegek, szikrázó napsütés lesz ma

Infostart

A pára- és ködfoltok feloszlását követően szinte zavartalanul napos idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14-15 Celsius-fok körül alakul.

Továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, így folytatódik a csendes, őszi idő, komolyabb változásra majd csak szombattól számíthatunk, akkor ugyanis egy hidegcsepp hatására megnövekszik a felhőzet és vele együtt nő majd a csapadékhajlam is – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Ilyenkor éjszakáráról éjszakára erősödik a pára- és a ködképződés, de ez ellen dolgozik a már említett hidegcsepp, ami csapadékképződést is eredményezhet. Az időjárás a hét végén fordulhat változékonyabbra.

Csütörtök hajnalban nagyrészt fagypont közelébe csökken a hőmérséklet, de a fagyzugokban akár mínusz 3 Celsius-fokot is mérhetünk. Ezzel szemben a magasabban fekvő helyeken, illetve a nagyobb városok belsejében enyhébb lesz majd az idő. Napközben a pára és a köd fokozatosan megszűnik, és verőfényes, szikrázó napsütésben lesz részünk. Délkeleten képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ott sem lesz. A keleti, délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás.

Többnyire 14-15 Celsius-fok körül alakul a maximum hőmérséklet, ami az ilyenkor megszokottnál kissé magasabb értékeket jelent.

Ami a folytatást illeti: a hét végén megérkezik a hidegcsepp, de a legfrissebb számítások szerint az északnyugati országrészben lesz majd a legkisebb a csapadék előfordulási esélye, délkeleten azonban előfordulhat eső.

A sok felhő miatt a következő éjszakák enyhébbek lesznek, a hajnalok pedig fagymentesek. Napközben az ilyenkor szokásos hőmérsékletre számíthatunk, a jövő hét elejétől azonban már kissé hűvösebb lesz.

Kezdőlap    Életmód    Újra előkerülhetnek a napszemüvegek, szikrázó napsütés lesz ma

időjárás

előrejelzés

meteorológia

napsütés

köd

pára

hidegcsepp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere

Magyarics Tamás: rendkívül radikális programot hirdetett New York leendő polgármestere
A demokrata színekben induló Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé. A 34 éves férfi New York történetének egyik legfiatalabb és egyben első muzulmán vallású vezetője lesz. Donald Trump korábban azt mondta: megvonja a szövetségi forrásokat, ha Mamdani nyer. Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint az elnök meg is lépheti ezt, de akár a Demokrata Pártot is egy kicsit balra tolhatja.
 

A szocialista jelöltet választották New York polgármesterévé

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin

Merészet húzott Moldova a háborútól "hallótávolságra"

Visszatérhetnek az oroszok a nemzetközi vízilabdaéletbe!

Lengyel gázajánlatot kapott Szlovákia

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA

Megérkezett a fordulat a tőzsdéken, pluszban zárt az USA

A tegnapi jelentős amerikai esés után az ázsiai tőzsdéken is negatív volt a hangulat ma reggel, különösen nagyot esett a japán tőzsde. Az európai indexek mínuszban nyitottak, a techszektort övező aggodalmak mellett a Novo Nordisk gyorsjelentése is nyomást gyakorolt a hangulatra, de napközben érkezett egy kis fellélegzés, elkezdték ledolgozni a mínuszokat az irányadó európai indexek, majd délutánra pozitívba is fordultak, miközben az amerikai tőzsdéken is megjött a felpattanás. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok

Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok

Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 13:27
Egy magyarországi területre „légköri dugó” került
2025. november 5. 05:00
Bonyolódik az időjárási helyzet
×
×
×
×