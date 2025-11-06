Újra előkerülhetnek a napszemüvegek, szikrázó napsütés lesz ma

Továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, így folytatódik a csendes, őszi idő, komolyabb változásra majd csak szombattól számíthatunk, akkor ugyanis egy hidegcsepp hatására megnövekszik a felhőzet és vele együtt nő majd a csapadékhajlam is – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Ilyenkor éjszakáráról éjszakára erősödik a pára- és a ködképződés, de ez ellen dolgozik a már említett hidegcsepp, ami csapadékképződést is eredményezhet. Az időjárás a hét végén fordulhat változékonyabbra.

Csütörtök hajnalban nagyrészt fagypont közelébe csökken a hőmérséklet, de a fagyzugokban akár mínusz 3 Celsius-fokot is mérhetünk. Ezzel szemben a magasabban fekvő helyeken, illetve a nagyobb városok belsejében enyhébb lesz majd az idő. Napközben a pára és a köd fokozatosan megszűnik, és verőfényes, szikrázó napsütésben lesz részünk. Délkeleten képződhet kevés gomolyfelhő, de csapadék ott sem lesz. A keleti, délkeleti szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás.

Többnyire 14-15 Celsius-fok körül alakul a maximum hőmérséklet, ami az ilyenkor megszokottnál kissé magasabb értékeket jelent.

Ami a folytatást illeti: a hét végén megérkezik a hidegcsepp, de a legfrissebb számítások szerint az északnyugati országrészben lesz majd a legkisebb a csapadék előfordulási esélye, délkeleten azonban előfordulhat eső.

A sok felhő miatt a következő éjszakák enyhébbek lesznek, a hajnalok pedig fagymentesek. Napközben az ilyenkor szokásos hőmérsékletre számíthatunk, a jövő hét elejétől azonban már kissé hűvösebb lesz.