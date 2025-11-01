Ne tegye el a fűnyírót, a levelek miatt még szüksége lesz rá

Az ősz beköszöntével minden kertben nagy mennyiségű avar keletkezik. Mivel az égetés tűnik a legegyszerűbb megoldásnak, sokan automatikusan ezt választják, holott ez a gyakorlat jogi, környezetvédelmi és egészségügyi szempontból is problémás. Magyarán 2021 óta szinte lehetetlen, egyes településeken meghatározott időben adnak csak rá lehetőséget. Budapesten például egyáltalán nem szabad égetni.

Kérdés, hogy mi legyen a sok falevéllel. Sokan választják a zöldhulladék-gyűjtést, de ez sem igazán környezetbarát megoldás. Még akkor sem, ha számos település biztosít szervezett begyűjtési lehetőséget, ahol a zsákba gyűjtött leveleket elszállítják és komposztálják.

Amit ilyenkor tehetünk, hogy komposztálunk, mert

az avar kiváló, szénben gazdag alapanyaga a komposztnak, amely jól kiegészíti a zöld konyhai hulladékokat.

Fontos, hogy a leveleket aprítsuk fel, és rétegezzük a bomlás egyenletessége érdekében. Ehhez és az talajtakarás elvégzéshez kiválóan alkalmas az egyszerű kerti fűnyíró.

A jó tanács, hogy vegyük le a gyűjtőedényt és hagyjuk, hogy a kisgép kifújja magából a felaprított levelet. Ez aztán beborítja a telelni készülő füvünket, ami kimondottan jót tesz neki. A másik, ha mégis összegereblyézzük és a növények tövéhez húzzuk. A mulcs ugyanis védi a talajt a kiszáradástól és a téli fagyoktól, emellett hosszú távon tápanyaggal látja el a földet.