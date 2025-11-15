ARÉNA - PODCASTOK
Lehullott és elsárgult falevelek ősszel.
Nyitókép: Pixabay

Összegyűjti a faleveleket a kertben? Súlyos hibát követ el

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A falevelek összeszedése fárasztó, gond az elhelyezésük, és az egész teljesen felesleges, sőt, ártalmas.

Gyulai Iván ökológus a Bakonyi Zöldkör rendezvényén, Zircen beszélt a levélsöpréssel kapcsolatos tévhitről. Ugyanis nem az a jó gazda, aki a faleveleket összegereblyézi, elviteti vagy komposztálja - írja a VEOL.

Ahol a levelek, a fás részek lehullanak, ott kell azokat hagyni. Mindez a fa tulajdona, leveti a ruháját, betakarja vele a lábacskáját télre. Ha elvisszük a leveleket, az ágakat a fa alól, megfosztjuk az egészségétől – fogalmazott az ökológus, és elmagyarázta: a fa visszapörgeti magának ezeket a lehullott részeket tápanyagként. Például földigiliszták révén, akik behúzzák azokat a járataikba, és megkezdődik a lebontásuk, az újrahasznosításuk, a humuszképzés.

Az erdei giliszta az erdők nagy lombeltüntetője.

A diófa levelének félelmetes híre is alaptalan.

Falevéllel egyébként nehéz mulcsozni és komposztáláshoz se kell. Nincs szükség a falevelekre a komposztba, a mulcsba.

Tehát a söprés, a gereblyézés elhagyása egyenlő a környezetvédelemmel. Ez a természetes megoldás, és létfontosságú a régen kitalált körforgás meghagyása.

A falevelek söprésének elhagyása mellett tehát jó érv:

a zöldfelületek egészségének megőrzése

és a biodiverzitás támogatása.

környezetvédelem

gyűjtés

ősz

falevél

