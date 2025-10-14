Jön a hideg, fagyni is fog

Kedd estig hazánk északkeleti felén fokozatosan meg is vastagszik, záródik a felhőtakaró, miközben a délnyugati megyékben naposabb idő valószínű a fátyolfelhők mellett.

Az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő néhol átmeneti kisebb eső, zápor. Kedden csak helyenként élénkül meg az északias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a felhős tájakon ennél néhány fokkal magasabb, míg a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Gyenge fagy előfordulhat!

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél néhány fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet.