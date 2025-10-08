ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Újra itt a nyár – mutatjuk, meddig

Infostart

A most tapasztalható hőmérsékletek megfelelnek az ilyenkor szokásosnak.

Folyamatosan egyre melegebb levegő érkezik a Kárpát-medencébe, ennek megfelelően 3-8 fokról indul felfelé a hőmérő higanyszála, szél nem volt az éjjel.

A csúcs - gomolyfelhős-napos ég alatt - 16-21 fok lesz szerdán, árnyékban. A Bakonyban lesz a leghidegebb, a Tisza vidékén a legmelegebb, ám épp ugyanitt erősödhet meg az északias szél is.

Csapadékra nem számíthatunk - csütörtökig, akkor is csak átmenetileg.

A következő napokban nem változik az időjárási helyzet, de most még azért egy picit melegszik, az éjszakák sem lesznek különösen hidegek.

Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején jöhet, de az még messze van.

