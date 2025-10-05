ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook

Szép, de pusztító: óriási irtásba fogtak az Őrségben

Infostart

Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő környékét.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a napokban posztolt a Facebookon egy figyelemfelkeltő bejegyzést: az inváziós bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) térhódításának megállításáért újra kesztyűt húztak – ezúttal a Pinka-menti térségben, a Dobogó-erdő környékén.

Mint írták, az akció mechanikus módszerrel zajlott: a kézzel húzták ki a néhol akár 3 méteresre is megnövő invazív növényt. A terepviszonyok nehézségei és a folyóparti növényzet sűrűsége több helyen komoly kihívást jelentett, de a cél sikerült: százezres nagyságrendű egyedet szüntettek meg a körmendi Dobogó-erdő szomszédságában.

A bíbor nebáncsvirág Ázsiából származik, kezdetben dísznövényként került Európába. De gyorsan terjedni kezdett vízparti élőhelyeken, ahol agresszíven kiszorítja az őshonos lágyszárú fajokat. Sűrű állományokat képez, amelyek árnyékolással és térfoglalással kizárják más fajok regenerációját.

Allelopátiás hatása is feltételezett – azaz olyan anyagokat is kibocsáthat, melyek gátolják más növények növekedését. Az inváziós fajok gyakran nem képeznek hosszú távú magbankot a talajban, így – ha sikeres az irtás – visszaszorításuk lehetősége reálisabb, mint sok más agresszív fajé.

A HellóVidék cikke szerint a korábbi években más patakokon is történtek hasonló akciók: például az Igazgatóság Tarna–Lázbérci területén a Csernely-patak mentén is elvégezték a mentesítést. Az irtás folytatására szükség van: ahol már korábban mentesített területek voltak, ott a bíbor nebáncsvirág újraszaporodása látványosan csökkent. De a munka nem állhat meg – folyamatos ellenőrzés, újonnan felbukkanó egyedek eltávolítása elengedhetetlen.

Kezdőlap    Életmód    Szép, de pusztító: óriási irtásba fogtak az Őrségben

veszély

erdő

természet

őrség

növény

irtás

invazív

őrségi nemzeti park

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is. Kérdésre válaszolva vallott arról is, mit szokott esténként csinálni, ha nem tud elaludni, és nyugtalanul forgolódik az ágyában; sporttal kapcsolatos.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Oroszországot támadja Ukrajna, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

Oroszországot támadja Ukrajna, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

Ukrajna az elmúlt napokban több, mélyen az orosz hátországba irányuló támadást hajtott végre – az egyik drón egészen 1700 kilométerre hatolt be Oroszország területére. Az akciók során olajfinomítók és vegyi üzemek is felrobbantak. Közben az orosz haderő Kupjanszk és Pokrovszk térségében utcai harcokat folytat, valamint gyors előrenyomulásról számoltak be Liman környékén, ahol bekerítő hadműveletek zajlanak. Az orosz–ukrán háború vasárnapi eseményeit folyamatosan frissítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 5.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 5.)

A Pénzcentrum 2025. október 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Hamas will disarm "the easy way or the hard way", Israel's PM says after the group gave its response to a peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 07:11
"Távozik és érkezik..." - Szendvicsben az időjárás
2025. október 4. 20:20
Telitalálatos szelvény az ötös lottón - de mennyi?
×
×
×
×