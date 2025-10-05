Szép, de pusztító: óriási irtásba fogtak az Őrségben

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a napokban posztolt a Facebookon egy figyelemfelkeltő bejegyzést: az inváziós bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) térhódításának megállításáért újra kesztyűt húztak – ezúttal a Pinka-menti térségben, a Dobogó-erdő környékén.

Mint írták, az akció mechanikus módszerrel zajlott: a kézzel húzták ki a néhol akár 3 méteresre is megnövő invazív növényt. A terepviszonyok nehézségei és a folyóparti növényzet sűrűsége több helyen komoly kihívást jelentett, de a cél sikerült: százezres nagyságrendű egyedet szüntettek meg a körmendi Dobogó-erdő szomszédságában.

A bíbor nebáncsvirág Ázsiából származik, kezdetben dísznövényként került Európába. De gyorsan terjedni kezdett vízparti élőhelyeken, ahol agresszíven kiszorítja az őshonos lágyszárú fajokat. Sűrű állományokat képez, amelyek árnyékolással és térfoglalással kizárják más fajok regenerációját.

Allelopátiás hatása is feltételezett – azaz olyan anyagokat is kibocsáthat, melyek gátolják más növények növekedését. Az inváziós fajok gyakran nem képeznek hosszú távú magbankot a talajban, így – ha sikeres az irtás – visszaszorításuk lehetősége reálisabb, mint sok más agresszív fajé.

A HellóVidék cikke szerint a korábbi években más patakokon is történtek hasonló akciók: például az Igazgatóság Tarna–Lázbérci területén a Csernely-patak mentén is elvégezték a mentesítést. Az irtás folytatására szükség van: ahol már korábban mentesített területek voltak, ott a bíbor nebáncsvirág újraszaporodása látványosan csökkent. De a munka nem állhat meg – folyamatos ellenőrzés, újonnan felbukkanó egyedek eltávolítása elengedhetetlen.