Infostart.hu
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Nyitókép: Pixabay

Macskás? Erről mindenképp tudnia kell

Infostart / MTI

Tíz év után újra macska világkiállítást rendeznek Budapesten szombaton és vasárnap az Angyalföldi Sportközpontban.

A eseményen huszonkét ország képviselteti magát és több mint huszonöt macskafajtát ismerhet meg a közönség – közölték a szervezők az MTI-vel.

A rendezvény fő témája, hogy bemutassa a különbséget szaporítók és tenyésztők között, valamint hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra. A programok között versenyek, előadások és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket.

A standoknál az érdeklődők a különböző macskafajtákról tájékozódhatnak, a fajtamentő egyesületek pedig hasznos tudnivalókkal látják majd el a látogatókat.

Tóth Péter, az esemény főszervezője az MTI-nek elmondta, hogy Budapesten is bemutatják azt az Oroszországból érkező ragdoll cicát, amely a best cat verseny jelenlegi első helyezettje, vagyis az idei macskakiállításokon a legtöbb pontot szerezte. Benevezték francia tulajdonosai a pontverseny második helyezettjét, egy kanadai szfinxet is, így igazán különleges lesz a világkiállítás.

Kiemelte: a különleges fajták között láthat a közönség többek között toyger és tonkinéz macskákat, a kopasz fajták közül a kanadai mellett doni szfinxet is.

Hozzátette: meg lehet tekinti a világ legkisebb fajtájaként ismert szingapúri macskát, de érkezik a versenyre burmai szent templommacska, és számos erdei - például norvég és szibériai - macskafajta is. A törpe macskafajták közül látható lesz a világkiállításon a munchkin vagy más néven tacskómacska. Mindezek mellett az úgynevezett rex, vagyis göndör szőrű fajták közül a Cornish rex, a Devon rex és a Selkirk rex macskákat, valamint az elfogadás alatt álló transzilván fajtát is bemutatják a közönségnek.

A ritka és kevésbé ismert fajták mellett a népszerű cicák – így a Maine Coon, a bengáli és a brit rövidszőrű – is szép számban jelen lesznek Budapesten.

Tóth Péter megjegyezte, hogy a világkiállítás a második legrangosabb esemény a macskás világban, ezt csak a „macskaolimpia” előzi meg. Ilyet a tervek szerint 2027-ben rendezhetnek először Magyarországon.

