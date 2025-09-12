Újabb rekordot döntve 99 ezer fölé emelkedett a századik életévüket betöltött emberek száma Japánban - derült ki a kormány által pénteken kiadott adatokból.

A százévesek száma 55 éve nő folyamatosan a szigetországban, és elérte a 99 763-at, ami az előző évi adatokhoz képest 4644-gyel több. Statisztikailag minden százezer lakosra 80,58 százéves jut az egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium közlése szerint, amely a szeptember 15-i idősek napja alkalmából számolt be az adatokról.

A századik évüket betöltöttek túlnyomó többsége, 88 százaléka nő.

Tizenharmadik éve az ország Simane prefektúrájában él a legtöbb százéves.

A legidősebb japán is nő, a 114 éves Kagava Sigeko, aki Nara prefektúrában él, az ország legidősebb férfija pedig a Sizuoka prefektúrában lakó 111 éves Mizuno Kijotaka.

A japánoknál 2024-ben az átlagosan várható élettartam a nőknél 87,13, a férfiaknál pedig 81,09 volt.

A tokiói kormány 1963 óta vezeti a százévesek statisztikáját, akkor 153 százéves élt az országban. Számuk 1981-ben lépte át az ezret, és 1998-ban a tízezret.