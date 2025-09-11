ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.1
usd:
336.1
bux:
101532.64
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Vigyázat, most jön a nagy eső, nem is akárhonnan

Infostart

Továbbra sem lesz igazán hideg idő, azonban az egész nyáron várt esőből most kapunk némi ízelítőt. Aki hétvégi programot tervez, szombaton kint, vasárnap benti lehetőségeket tekintsen át!

Megérkezett hozzánk a ciklon csapadékzónája, amely még délelőtt is okoz csapadékot az országban. Ezt követően azonban átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás, egészen vasárnapig.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Éjjel fokozatosan vonult kelet felé a csapadékzóna, azonban a felhők alatt nem volt túl hideg hajnalban, 15-20 fok közé estek a minimumok.

Csütörtök délelőtt a keleti, északkeleti tájakon lehet tehát még csapadék, de ez is fokozatosan megszűnik. A front mögött az északnyugatira forduló szél miatt elkezd nagyobb területen gomolyosodni a felhőzet, főképp a középső és a nyugati országrészben, azonban a szélcsendesebb nyugati, délnyugati régióban labilissá válhat a levegő, ez pedig azt jelenti, hogy esély nyílik záporok, zivatarok kialakulására arrafelé. A Tiszántúlon egész nap több felhőre, esőre, záporra, zivatarra számíthatunk.

A csúcshőmérséklet 22-28 fok közt alakul.

Estére tényleg megnyugszik az idő, péntek reggelre ezért párás, ködös viszonyokra kell számítani. A péntek-szombati idő igen szép lesz, vasárnap már nem igazán.

Kezdőlap    Életmód    Vigyázat, most jön a nagy eső, nem is akárhonnan

időjárás

ciklon

eső

ősz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merénylet érte a fiatal konzervatívok vezetőjét: nyaklövés után kórházban halt meg

Merénylet érte a fiatal konzervatívok vezetőjét: nyaklövés után kórházban halt meg

Donald Trump bejelentette, hogy Charlie Kirk, a 31 éves konzervatív aktivista és a Turning Point USA társalapítója életét vesztette, miután egy utahi egyetemi rendezvényen nyaklövés érte.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Éhes gyerekek az iskolapadban - sokszor csak néhány perc jut az ebédre

Éhes gyerekek az iskolapadban - sokszor csak néhány perc jut az ebédre

A Szülői Hang szerint a gyerekeknek minimum fél órás ebédszünetre lenne szükségük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls killing of Charlie Kirk 'dark moment for America' as manhunt continues

Trump calls killing of Charlie Kirk 'dark moment for America' as manhunt continues

Kirk, known for holding outdoor campus debates, was shot from 100-200 yards away. The FBI director says a previously detained suspect has been released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 04:45
Mire tippel, melyik autómárkák vezetői a legagresszívabbak? – itt a felmérés
2025. szeptember 10. 04:00
Most jó eséllyel tényleg itt a nyár vége - videó
×
×
×
×