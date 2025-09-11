Vigyázat, most jön a nagy eső, nem is akárhonnan

Megérkezett hozzánk a ciklon csapadékzónája, amely még délelőtt is okoz csapadékot az országban. Ezt követően azonban átmenetileg szárazabbra fordul az időjárás, egészen vasárnapig.

De ne szaladjunk ennyire előre!

Éjjel fokozatosan vonult kelet felé a csapadékzóna, azonban a felhők alatt nem volt túl hideg hajnalban, 15-20 fok közé estek a minimumok.

Csütörtök délelőtt a keleti, északkeleti tájakon lehet tehát még csapadék, de ez is fokozatosan megszűnik. A front mögött az északnyugatira forduló szél miatt elkezd nagyobb területen gomolyosodni a felhőzet, főképp a középső és a nyugati országrészben, azonban a szélcsendesebb nyugati, délnyugati régióban labilissá válhat a levegő, ez pedig azt jelenti, hogy esély nyílik záporok, zivatarok kialakulására arrafelé. A Tiszántúlon egész nap több felhőre, esőre, záporra, zivatarra számíthatunk.

A csúcshőmérséklet 22-28 fok közt alakul.

Estére tényleg megnyugszik az idő, péntek reggelre ezért párás, ködös viszonyokra kell számítani. A péntek-szombati idő igen szép lesz, vasárnap már nem igazán.