Nagy változást ígér a Spotify – teljesen új funkció érkezik

Meglepő újdonságot húzott elő a kalapból a Spotify: a legnagyobb zenei streamingszolgáltató ugyanis bevezette az üzenetküldést a platformon – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

Az újdonsággal a felhasználók zenéket, podcastokat, valamint más audiotartalmakat oszthatnak meg egymással az alkalmazás elhagyása nélkül. Vagyis a jövőben már nem lesz szükség külső üzenetküldő használatára, ha ilyesmit szeretnénk küldeni ismerőseinknek.

A lehetőség nem lesz előfizetéshez kötve, az ingyenes felhasználók számára is megjelenik majd, ha elmúltak 16 évesek.

A használata sem lesz bonyolult: egy zeneszámnál vagy más zenei tartalomnál csak meg kell érinteni a Megosztás gombot, és ott kiválasztani, hogy kinek szeretné elküldeni azt.

A vállalat közölte, az üzenetváltás csak felhasználók között lesz lehetséges, vagyis nem várható csoportos csevegés. Viszont szöveges úton is lehet majd beszélgetni, illetve az emojik is elérhetők lesznek. A beszélgetéseket titkosítás védi majd. De lesz mód a beszélgetések elutasítására, más felhasználók tiltására is, sőt az egész üzenetküldés kompletten kikapcsolható lesz.

A cég proaktívan vizsgálja a beszélgetéseket jogszerűtlen vagy káros tartalmak után. A Spotify „kiválasztott” piacokon kezdi meg az újdonság bevezetését, ám az, hogy melyek ezek, és mikor érkezik meg mindenkihez az üzenetküldés, az egyelőre nem ismert.