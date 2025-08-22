ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.58
usd:
342.32
bux:
0
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a portugáliai Aldeia de Piodao közelében 2025. augusztus 18-án. Az országot július vége óta sújtó erdőtüzek eddig 185 ezer hektárnyi területet perzseltek fel és két halálos áldozatot követeltek.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Miguel Pereira da Silva

Lángokban Európa: nagyobb terület veszett oda, mint egész Korzika

Infostart / MTI

Több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén az Európai Unióban, a legtöbb 2006 óta, amióta az erdő- és bozóttüzekről statisztikát vezetnek – közölte az AFP francia hírügynökség az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adatainak elemzése alapján.

A korábbi – 2017-es – méreteket meghaladó rekord pontosan 1 015 731 hektár volt csütörtök délben, nagyobb terület, mint Korzika szigete. 2017-ben mintegy 988 524 hektárnyi erdő égett le, több mint a fele Portugáliában, ahol az erdőtüzeknek 119 halálos áldozatuk is volt.

Idén eddig négy európai uniós tagállamban - Spanyolországon, Cipruson, Németországban és Szlovákiában - haladták meg a húszéves rekordot, amióta az adatokat jegyzik. Portugáliában a 2017. évi 563 530 hektáros abszolút rekord nem dőlt meg, de éves viszonylatban augusztus 21-ig még soha nem égett le akkora terület, mint most.

A leginkább sújtott európai uniós tagország Spanyolország, amelynek nyugati részében számos erdőtűz tombol, és négyen meghaltak. Ott több mint 400 ezer hektár égett le eddig idén, az összes érintett uniós terület 40 százaléka.

Portugáliában hárman estek áldozatul a lángoknak, és közel 274 ezer hektár égett le. Romániában 126 ezer hektár, Franciaországban 35 600 hektárnyi erdő vált a lángok martalékává.

A Kopernikusz európai uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS csak a legkevesebb 30 hektárnyi területen égő tüzeket veszi figyelembe.

Kezdőlap    Életmód    Lángokban Európa: nagyobb terület veszett oda, mint egész Korzika

európai unió

tűz

erdőtűz

tűzoltás

tűzoltóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Érkeznek ma fontos gazdasági adatok, hiszen délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti, kisebb esésre lehet számítani az európai piacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Proposed Ukraine land concessions are Putin's trap, EU's top diplomat tells BBC

Proposed Ukraine land concessions are Putin's trap, EU's top diplomat tells BBC

Kaja Kallas warns in a BBC interview against pushing Ukraine to give up territories to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 08:05
Laza elegancia – hogyan viseld stílusosan a férfi papucsot bárhol? (x)
2025. augusztus 22. 05:00
A péntek esős lesz, aztán nagy változások jönnek
×
×
×
×