2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
Gyökeres változás az időjárásban, ma jön a fordulat

Mozgalmas két nap következik: megsokasodnak a záporos, zivataros gócok, csütörtökön heves zivatarokra is van esély. Északnyugat felől lehűlés kezdődik, a forró levegő péntekre az Alföldről is kiszorul.

Csütörtökön nagyobbrészt felhős égre számíthatunk rövidebb, főként a délkeleti országrészben hosszabb napos időszakokkal.

A reggeli, északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak.

A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak.

A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön tág határok, 23 és 36 fok között alakul.

Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő.

Péntektől megszűnik a hőség.

