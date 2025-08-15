Ezt most a magyarok jó része megérzi

Nem csak a Mohos-töbörben nagy a napi hőingás (ott tegnap rekord is dőlt), hanem országszerte: helyenként 20-25 fokos különbségek is előfordulnak egy napon belül. Ennek az az oka, hogy rendkívül száraz a felettünk veszteglő, forró légtömeg: a harmatpont és a relatív páratartalom értéke is nagyon alacsony a napokban – írta az Időkép.

Ez rendkívül megterhelő szervezetünk számára, a csecsemők, gyermekek, idősek és a krónikus betegségekben szenvedők (pl. szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségek) különösen veszélyeztetettek.