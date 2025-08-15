ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.6
usd:
337.48
bux:
105093.35
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Middle-aged woman leaned on sofa resting in living room cools herself with orange colour hand fan touch forehead feels unwell suffers from unbearable hot summer weather at home without airconditioner
Nyitókép: fizkes/Getty Images

Ezt most a magyarok jó része megérzi

Infostart

Hatalmas lett a napi hőingás – mutatjuk, mi az oka.

Nem csak a Mohos-töbörben nagy a napi hőingás (ott tegnap rekord is dőlt), hanem országszerte: helyenként 20-25 fokos különbségek is előfordulnak egy napon belül. Ennek az az oka, hogy rendkívül száraz a felettünk veszteglő, forró légtömeg: a harmatpont és a relatív páratartalom értéke is nagyon alacsony a napokban – írta az Időkép.

Ez rendkívül megterhelő szervezetünk számára, a csecsemők, gyermekek, idősek és a krónikus betegségekben szenvedők (pl. szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségek) különösen veszélyeztetettek.

Kezdőlap    Életmód    Ezt most a magyarok jó része megérzi

időjárás

egészség

hőingás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök mai találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a találkozó időzítése különös figyelmet kap, mivel az Északi-sarkvidéken zajló erőviszonyok átrendeződése új diplomáciai és gazdasági lehetőségeket, ugyanakkor feszültségeket is hozhat.
 

Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Jó hangulatban várják a tőzsdék a Putyin-Trump találkozót

Kedvező hangulat uralkodik a világ tőzsdéin, az európai piacok pozitív tartományban vannak, a magyar tőzsde csúcsot döntött, és az amerikai indexek is rekordszintre kerültek a hét utolsó kereskedési napján. Bár érkeznek fontosabb makroadatok, a nap legérdekesebb eseménye a Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz, amelyre itteni idő szerint nagyjából este 9 körül kerül majd sor. A részvénypiacoknak tehát valószínűleg ma már nem lesz idejük reagálni a találkozóval kapcsolatos fejleményekre, bár elemzők szerint az eseménytől egyébként sem remélhető áttörés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli termékvisszahívás: a magyar boltokba is bejutott a lisztériás, gyilkos francia sajt

Rendkívüli termékvisszahívás: a magyar boltokba is bejutott a lisztériás, gyilkos francia sajt

Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

The summit is Trump and Putin's first one-to-one meeting in six years - but Ukraine's Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 05:00
A hétvégén hatalmas időjárási sallereket kapunk
2025. augusztus 14. 13:08
Sorra zárolják a Facebook-fiókokat – itt a megoldás
×
×
×
×