Infostart.hu
2025. augusztus 12. kedd
Nyitókép: Pexels.com

Hihetetlen hőmérsékletesés után kínzó meleg – térképek

Infostart

Hűvösnek érezhettük a hajnalt, de a legtöbb helyen még így is az átlagosnál kissé melegebb éjszakán vagyunk túl – írja a HungaroMet a közösségi oldalán.

Tájékoztatásuk szerint a hidegfront hatására hétfőre mindenütt visszaesett a maximum-hőmérséklet – általában 5-10 fokkal –, illetve éjszakára is jobban lehűlt a levegő, ám az elmúlt 30 év átlagánál még így is hazánk nagyobb részén melegebb időben volt részünk.

Számításaik alapján a folytatásban forrósodik a levegő, a csúcsértékek ismét magasra törnek. A minimumok azonban csak lassan emelkednek, így éjszakánként továbbra is érdemes lesz szellőztetni – zárul a bejegyzés.

Az Időkép szintén arról ír, hogy a trópusi éjszakának búcsút intettünk, a Budapest–Békéscsaba vonaltól keletre 7 és 12 fok közötti értékek voltak jellemzőek az elmúlt éjszaka, vagyis az ott élők kifejezetten hűvös hajnalra ébredhettek.

Ennél is enyhébb, mindössze 6 fok volt Zadarban. Bár miután a nap felkelt, rohamtempóban kezdett melegedni a levegő, szerda hajnalban még sokfelé felfrissül a levegő, 9–17 fok várható – teszik hozzá.

Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Az államcsőd nem csupán egy gazdasági fogalom, hanem a nemzeti szuverenitás megrendülésének vészharangja; amikor egy ország nem képes eleget tenni külső kötelezettségeinek, az nemcsak a számok világában jelent válságot, hanem mély társadalmi és politikai következményekkel is jár.
Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál

Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál

Az INA horvát olajipari vállalat nettó nyeresége az idei első fél évben 54,3 millió euró volt, 21 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál - áll a társaság honlapján kedden közzétett gyorsjelentésben.

Zelenszkij fordulat: kész lehet átengedni Ukrajna megszállt területeit az oroszoknak?

Zelenszkij fordulat: kész lehet átengedni Ukrajna megszállt területeit az oroszoknak?

Az ukrán elnök kész lehet befagyasztani a frontvonalakat, orosz kézen hagyva a megszállt területeket.

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

2025. augusztus 12. 09:00
2025. augusztus 12. 06:25
