Hihetetlen hőmérsékletesés után kínzó meleg – térképek

Tájékoztatásuk szerint a hidegfront hatására hétfőre mindenütt visszaesett a maximum-hőmérséklet – általában 5-10 fokkal –, illetve éjszakára is jobban lehűlt a levegő, ám az elmúlt 30 év átlagánál még így is hazánk nagyobb részén melegebb időben volt részünk.

Számításaik alapján a folytatásban forrósodik a levegő, a csúcsértékek ismét magasra törnek. A minimumok azonban csak lassan emelkednek, így éjszakánként továbbra is érdemes lesz szellőztetni – zárul a bejegyzés.

Az Időkép szintén arról ír, hogy a trópusi éjszakának búcsút intettünk, a Budapest–Békéscsaba vonaltól keletre 7 és 12 fok közötti értékek voltak jellemzőek az elmúlt éjszaka, vagyis az ott élők kifejezetten hűvös hajnalra ébredhettek.

Ennél is enyhébb, mindössze 6 fok volt Zadarban. Bár miután a nap felkelt, rohamtempóban kezdett melegedni a levegő, szerda hajnalban még sokfelé felfrissül a levegő, 9–17 fok várható – teszik hozzá.