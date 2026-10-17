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Egy Apple MacBook félig kinyitva egy asztalon.
Nyitókép: Unsplash

Kirabolták Megafont, de mi lehet a laptopokon?

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Két számítógépet és kisebb használati tárgyakat vitt el egy ismeretlen tettes a Digitális Szuverenitás Központ (DISZK), a Megafon és a Patrióta közös, III. kerületi irodájából. A rendőrség lopás bűntette miatt indított nyomozást az ügyben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető október 10-én, délután 3 óra körül jutott be a Perc utca 8. szám alatt található épületbe. A III. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai helyszíni szemlét tartottak, az ismeretlen tettes felkutatása folyamatban van. A nyomozás érdekeire hivatkozva a hatóságok egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást.

A bűncselekménynek helyt adó irodák – ahonnan korábban a Napi Gazdaság és a Magyar Idők is működött – az elmúlt hónapokban nagyrészt kiürültek.

Sajtóinformációk szerint az országos választásokat követően a Megafon szinte a teljes stábjától megvált, a DISZK létszáma pedig 92-ről 24 főre csökkent – írja a 444.hu.

A helyiségeket már május óta hirdetik kiadásra, ám a fix idejű bérleti szerződés miatt a cégek továbbra is bérlik a területet. A sajtónak nyilatkozó, az iroda működését ismerő forrás szerint nem profi, célzott betörés történhetett: a tettes a létszámleépítésekről és a megüresedett irodákról szóló hírek alapján feltételezhette, hogy őrizetlenül maradt értékeket találhat az épületben.

Fotónk illusztráció.

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