Életveszélyes húzás: fiatalokat keres a rendőrség – képek

A Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat eljárást.

A nyomozás adatai szerint az alábbi felvételeken látható személyek 2026. augusztus 26-án az esti órákban, Debrecenben a tócóvölgyi állomásnál a vasútvonal váltójába köveket helyeztek, ezért a vonalon a váltást nem lehetett elvégezni.

Police.hu

A rendőrök kérik, hogy aki felismeri a képeken látható fiatalokat, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán (Debrecen, Sámsoni út 149.) vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Police.hu

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli – olvasható a police.hu-n.