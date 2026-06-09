ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.26
usd:
307.06
bux:
133838.83
2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Picture of a numb hand of a woman showing death or unconsciousness
Nyitókép: sreeyashlohiya/Getty Images

Biliárddákóval ütötte agyon húgát

Infostart

Vádat emelt a Nógrád Vármegyei Főügyészség egy 44 éves ecsegi férfival szemben, aki szeptemberben megölte lánytestvérét.

A férfi régóta haragban állt húgával, mert szerette volna, ha a nő elköltözik a házukból, rendszeresen kifogásolta a testvére életvitelét, gyakran veszekedtek, és többször italoztak is - írta a vádhatóság a közleményben.

A báty már a korábbi nézeteltérések során is hangoztatta, hogy megöli a húgát, akit kétszer meg is vert. A gyilkosságot megelőző estén ugyancsak ittak, majd szeptember 13-án ismét összevesztek. A nő az ecsegi házuk teraszán egy széken ülve cigarettázott, a férfi ekkor egy biliárddákóval nagy erővel, többször fejen ütötte. Ezután magára hagyta a vérző sértettet és Pásztóra utazott, hogy értesítse a nő gyermekének apját, hogy gondoskodjon a gyermekről.

Forrás: Ügyészség.hu
Forrás: Ügyészség.hu

A délutáni órákban a kiskorú gyerek telefonon hívta az elkövetőt, hogy a nő meghalt. Miután a férfi maga is meggyőződött testvére haláláról, telefonon felhívta a segélyhívóközpontot.

Az elkövetéskor a férfi ittas volt, ami súlyosító körülménynek számít.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a gyilkossal szemben emberölés bűntette miatt emelt vádat. Az ügyészség a vádiratában - abban az esetben, ha a vádlott a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról - 10 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt, a másfél millió forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére kötelezés mellett. Az ügyben a Balassagyarmati Törvényszék dönt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Biliárddákóval ütötte agyon húgát

balassagyarmat

ecseg

nógrád vármegyei főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt

Totyik Tamás: a pedagógusok teljesítményértékelése felesleges bürokratikus rendszer volt
A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter megszüntetné a jelenlegi formájában a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A szervezet elnöke, Totyik Tamás az InfoRádióban azt mondta, a rendszer jelentős pluszterheket rótt a pedagógusokra, ráadásul szerinte az előző kormány még csak a a forrását sem biztosította a költségvetésben a teljesítményértékeléseknek.
Magyar Péter viszonválasza: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni

Magyar Péter viszonválasza: Vitnyéden akart a Fidesz-kormány migránstábort építeni

A kormányfő erről napirend előtti felszólalását követően, az ellenzéki felszólalásokra adott viszonválaszában beszélt, amelyben Gulyás Gergely felé fordulva megerősítette: az emberek az Európai Ügyészséghez csatlakozásra adtak felhatalmazást, valószínűleg azért, mert a Polt Péter-féle fideszes ügyészségből elegük volt.
 

Magyar Péter napirend előtt: vége a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és a gyűlöletplakátoknak

„Tényleges rendeltetése a megfélemlítés” – Előterjesztő a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről

„Gyülöletkeltés helyett kormányozzanak!” – Ellenzék napirend előtt

Változhat-e a magyar választási rendszer, komoly vita a parlamentben

Magyar Péter kicsinyes bosszújáról beszél a Fidesz KEHI-ügyben

Éjszaka mentették fel a fontos hivatal vezetőjét

VIDEÓ
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Grexa Liliana
ukrán nemzetiségi szószóló
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Combos eredmények a baromfiiparban: sokmilliárdos nyereséggel zártak a legnagyobbak

Combos eredmények a baromfiiparban: sokmilliárdos nyereséggel zártak a legnagyobbak

Sikeres és növekedéssel teli évet zártak a hazai baromfiipar meghatározó vállalatai 2025-ben. Miközben a Master Good, a Gallicoop, a Taravis és a SáGa Foods egyaránt növelni tudta az árbevételét – a legnagyobb profitot az első, a leglátványosabb eredményjavulást pedig a második társaság érte el –, addig a Hungerit számára az év komoly visszaesést és milliárdos veszteséget hozott. A korábbi nehézségek után azonban a szektor egésze ismét erős növekedési pályára állt - tudósított az Agrárszektor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen fizetnek így a hazai webáruházakban: mire jöhettek rá a vásárlók?

Egyre többen fizetnek így a hazai webáruházakban: mire jöhettek rá a vásárlók?

Gyorsan terjed Magyarországon a Buy Now, Pay Later (BNPL), vagyis a Vásárolj most, fizess később konstrukció.

BBC
Business Sport Travel Science
Israeli air strikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks

Israeli air strikes hit Lebanese city of Tyre after Iranian warning to stop attacks

Residents of the city are evacuating and Lebanese media report that at least three people have been killed by strikes today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 8. 19:29
Három nap alatt három körözött férfit hoztak haza külföldről
2026. június 8. 10:45
Bántalmazták, megalázták, éheztették a gyermekotthon lakóit
×
×