Őrült hajsza Dunaújvárosban: nyomós oka volt a sofőrnek a menekülésre – videó

A biztonságos közlekedés nagyjából minden feltételére fittyet hányt egy autós, akire Dunaújvárosban, a Kenyérgyári úton lettek figyelmesek a rendőrök – írja a Fejér vármegyei rendőrség bejegyzése alapján a tenyek.hu.

A csütörtökön közzétett videóban az látható, ahogy a rendőrök hiába próbálták megállítani a közveszélyes sofőrt, ő inkább a menekülést választotta. Innentől eldurvultak a dolgok: az autós szembement a körforgalomban, felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, majd egy füves területen „érte utol a végzete” a kedvezőtlen talajviszonyok miatt.

Az üldözés miatt kicsit késleltetve igazoltatott férfiról kiderült, hogy okkal menekült, ugyanis korábban már ötször tiltották el jogerősen a vezetéstől. A rendőrök őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.