Itt van a legnagyob veszélyben Magyarországon, mutatjuk a bűntérképet

A police.hu fertőzöttségi térképének 2024. december 30. és 2025. december 30. közötti adatai alapján a bűnözés súlypontja eltolódott a fővárosból a vidéki vármegyék felé. Míg Budapest a harmadik helyre csúszott a rangsorban, addig az észak-magyarországi régió több mutatóban is az élre került - írja a penzcentrum.hu. amelyen részletes térképet is talál.

A 100 ezer főre vetített összes bűncselekmény száma alapján az alábbi vármegyékben a legintenzívebb a bűnözés.

Heves vármegye: 1945 eset Nógrád vármegye: 1937 eset Budapest: 1925 eset Csongrád-Csanád vármegye: 1919 eset Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 1879 eset

A statisztikák szerint Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben. A növekedés hátterében elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások és csalások állnak.

A járási bontású adatok még élesebb kontrasztot mutatnak. A 100 ezer főre vetített összes bűncselekmény alapján a Jászapáti járás bizonyult a legfertőzöttebbnek 3100 esettel. Második a Bátonyterenyei járás 2992, harmadik a Nyírbátori járás 2776 esettel.

A legtöbb lopást egyébként a Gyöngyösi járásban követik el.

A legbiztonságosabb térségeknek továbbra is a déli és nyugati járások számítanak: a Mórahalmi járásban (502) és a Gyomaendrődi járásban (574) regisztrálták a legkevesebb jogsértést.