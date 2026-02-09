ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.92
usd:
319.62
bux:
130030.34
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cegléd, 2024. június 28. A rendőrök kísérnek egy letartóztatott férfit a Ceglédi Rendőrkapitányságra 2024. június 20-án. 80 rendőr közreműködésével Tóalmáson, Mendén, Jászfelsőszentgyörgyön és Tápiószecsőn összesen öt férfit tartóztattak le nagy értékű betöréses lopások miatt, a bűnbanda mintegy 40 millió forintos kárt okozott. MTI/Mihádák Zoltán
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Itt van a legnagyob veszélyben Magyarországon, mutatjuk a bűntérképet

Infostart

A rendőrségi statisztikák alapján készült friss elemzés szerint 2025-ben Heves vármegye vált az ország bűnügyileg leginkább fertőzött területévé, míg a járások szintjén a Jászapáti környéki régióban regisztrálták a legtöbb bűncselekményt. A bűnözési mutatók jelentős területi különbségeket mutatnak: a legveszélyesebb és a legbiztonságosabb térségek között hatszoros a szorzó.

A police.hu fertőzöttségi térképének 2024. december 30. és 2025. december 30. közötti adatai alapján a bűnözés súlypontja eltolódott a fővárosból a vidéki vármegyék felé. Míg Budapest a harmadik helyre csúszott a rangsorban, addig az észak-magyarországi régió több mutatóban is az élre került - írja a penzcentrum.hu. amelyen részletes térképet is talál.

A 100 ezer főre vetített összes bűncselekmény száma alapján az alábbi vármegyékben a legintenzívebb a bűnözés.

  1. Heves vármegye: 1945 eset
  2. Nógrád vármegye: 1937 eset
  3. Budapest: 1925 eset
  4. Csongrád-Csanád vármegye: 1919 eset
  5. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 1879 eset

A statisztikák szerint Hevesben naponta átlagosan 5–6 bűncselekményt követtek el az elmúlt évben. A növekedés hátterében elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások és csalások állnak.

A járási bontású adatok még élesebb kontrasztot mutatnak. A 100 ezer főre vetített összes bűncselekmény alapján a Jászapáti járás bizonyult a legfertőzöttebbnek 3100 esettel. Második a Bátonyterenyei járás 2992, harmadik a Nyírbátori járás 2776 esettel.

A legtöbb lopást egyébként a Gyöngyösi járásban követik el.

A legbiztonságosabb térségeknek továbbra is a déli és nyugati járások számítanak: a Mórahalmi járásban (502) és a Gyomaendrődi járásban (574) regisztrálták a legkevesebb jogsértést.

Kezdőlap    Bűnügyek    Itt van a legnagyob veszélyben Magyarországon, mutatjuk a bűntérképet

rendőrség

bűnözés

földrajz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
A kőrisfákat támadó gombabetegség Magyarországon a 2010-es években jelent meg, 2020 után pedig már a budapesti erdészetekben is olyan mértékben elterjedt, hogy szükségessé vált a beavatkozás – mondta az InfoRádióban a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdészetének vezetője. Rittling István figyelmeztetett: ha az érintett fa gyökérzete korhadni kezd, nem marad semmi remény arra, hogy épségben megmarad.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Az Epstein-botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Mona Juul, aki korábban Norvégia nagyköveteként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint a tapasztalt diplomata Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolata "súlyos hibát tárt fel ítélőképességében".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben

A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben

Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Lai was sentenced for offences under the Beijing-imposed controversial national security law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 09:15
Világát sem tudta, de jókora kárt hagyott maga után – videó
2026. február 8. 08:30
Elfogtak egy férfit, akinek tette politikai ügy lett
×
×
×
×