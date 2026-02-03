ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd Balázs
Concept de la prison et de la privation de libertĂŠ avec la lumiĂ¨re du jour qui ĂŠclaire lâintĂŠrieur dâune cellule au travers des barreaux de la fenĂŞtre.
Nyitókép: Pict Rider/Getty Images

Rács mögé kerül a zalai drogmaffia

Infostart / MTI

Budapesttől Zalaegerszegig terjedt az a kábítószer-terjesztő hálózat, amelynek tagjai ellen hétfőn a Zalaegerszegi Törvényszéken született elmarasztaló ítélet - közölte a bíróság.

Az elsőrendű vádlott 2023 februárjától állított elő speedet, amihez tíz liter amfetaminolajat vásárolt egy ismerősétől. Egy budapesti lakásban havonta általában másfél-két kilogrammos elegyet készített. A drog nagy részét az építési vállalkozóként dolgozó, kábítószer-fogyasztó másodrendű vádlott vásárolta fel pár száz grammos csomagokban, másfél év alatt összesen több mint 21 kilogrammot. Ő a harmadrendű vádlottól három-ötezer darab extasy tablettát is beszerzett.

A férfi a drogot egy idő után munkabérként adta tovább a dolgozóinak. A Budapesten történő terjesztésben az alkalmazottjaként is foglalkoztatott negyedrendű, míg a zalaegerszegi forgalmazásban további öt vádlott segítette.A negyedrendű vádlott kezdetben pénz helyett kábítószerben kérte a fizetését, a saját fogyasztásán túl megmaradt mennyiséget pedig továbbértékesítette. Miután időközben a főnöke fő bizalmasa lett, az ő akadályoztatása esetén kiszolgálta az ügyfeleket droggal, így

egy kilogramm amfetamin és 300 darab extasy tabletta forgalmazásában vett részt.

Az ötödrendű vádlott szintén a másodrendű alkalmazottja és vásárlója volt, majd segítette a főnökét a vevőkhöz való eljuttatásban, a porciózásban és a csomagolásban. Összeismertette őt három zalaegerszegi vádlottal, majd "őrködött" az így kialakult kapcsolat működőképessége felett.

A hatodrendű vádlott egy futballszurkolói találkozón ismerkedett meg a másodrendűvel, és alig egy év alatt összesen 5.580 adag kábítószert vett tőle Budapesten több mint 7,2 millió forintért. A drogot részben elfogyasztotta, részben továbbértékesítette.

A lakásán 2024 februárjában amfetamin tartalmú port, több mint 1300 MDMA tartalmú tablettát, valamint kábítószerrel szennyezett mérlegeket foglaltak le a rendőrök. Az édesanyja - aki hetedrendű vádlottja lett az ügynek - közben magához vett fia lakásából 3,5 millió forintot, hogy azt a hatóságok elől elrejtse.

A további vádlottak több mint kétmillió forintért vásároltak több ezer adag kábítószert a másodrendű társuktól.

A vádlottak közül öten összesen 30 millió forintot meghaladó bevételhez jutottak a kábítószer értékesítéséből. A Zalaegerszegi Törvényszék a tíz vádlott közül hetet a hétfői előkészítő ülésen társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt ítélte el. A másodrendű vádlottra nyolc év, a harmadrendűre hét év, a hatodrendűre hat év börtönbüntetést szabott ki.

A negyedrendű és a nyolcadrendű vádlott két év, de végrehajtásában négy évre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, míg a kilenced- és tizedrendű vádlottak másfél éves börtönbüntetését három évre függesztette fel. A hetedrendű vádlottként szereplő anyát a bíróság pénzmosás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért egy évre próbára bocsátotta.

Az ítéleteket az ügyész tudomásul vette, de három vádlott fellebbezést nyújtott be, a többiek esetében ugyanakkor jogerőssé vált a döntés. Az első- és az ötödrendű vádlott ügyét később tárgyalják.

