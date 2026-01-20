ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Videón a Lidl fegyveres vásárlója

Infostart

Az elkövető egy Lidl-t akart kirabolni fegyvernek látszó tárggyal, ám a kasszás nem hagyta magát.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányág rablás bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást folytat ismeretlen tettessel szemben – írja felhívásában a rendőrség.

Az adatok szerint január 15-én, 21 óra körül, egy ez idáig ismeretlen férfi sállal eltakart arccal egy körmendi élelmiszerüzlet alkalmazottját fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette, majd mikor a kasszából vett volna ki pénzt, a pénztáros azt lezárta, ezért a cselekménye meghiúsult.

Az üzlet biztonsági kamerái felvételeket is készítettek az elkövetőről:

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a férfit az eltakart arca ellenére felismeri vagy személyazonosságával, tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú ingyenes, 06/80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón!

