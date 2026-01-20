ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 20. kedd
Egy férfi késsel a kezében,
Nyitókép: Getty Images/bortn76

Féltékeny volt, halálra késelte élettársát

Infostart

A férfi viszonya megromlott párjával, miután egy baleset következtében leszázalékolták. Többször bántalmazta, majd végül meg is ölte a nőt féltékenységében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség többszörösen minősülő emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta élettársát, majd egy konyhakéssel halálra szurkálta – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlottat 2018-ban munkahelyi baleset következtében leszázalékolták, élettársával megromlott a kapcsolata, mert azt feltételezte, hogy a nő megcsalja. A férfi a borsodi kisvárosban lévő családi házukba többször bezárta az élettársát, ütlegelve bántalmazta. Az elkövető 2024. április közepén a védekezni próbáló nőnek 8 napon túli gyógytartamú sérülést okozott.

A férfi elhatározta, hogy az élettársát megöli, ezért 2024. május közepén a ház ajtaját belülről bezárta azért, hogy a sértett ne tudjon elmenekülni. A vádlott a konyhában magához vett egy közel 30 centiméter hosszúságú kést, majd a szobában tartózkodó élettársát halálra késelte.

A szúrások következtében a sértett életét vesztette. A vádlott megpróbált öngyilkosságot elkövetni, sikertelenül.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetlen előéletű vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Lyse Doucet: Trump is shaking the world order more than any president since WW2

Trump's demands over Greenland are a rude awakening in a moment fraught with risk.

