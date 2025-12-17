ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
331.08
bux:
108783.37
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hatalmas drogfogás Röszkén

Infostart

Hét kiló kokaint találtak a pénzügyőrök egy cseh sofőrnél és útitársainál Röszkén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.

A cseh sofőr és három útitársa csomagjait elsőként a röntgenfelvétel tette gyanússá, ezért a pénzügyőrök a tételes átvizsgálás mellett döntöttek. Papírdobozba halmozott cipőkből fehér pirulákkal teletömött zacskók kerültek elő. Ezt követően egy esődzseki belső zsebeiben is drogot találtak.

A vámosok testszkennerrel is ellenőrizték a cseh utasok öltözetét. Végül tizennégy zacskóban csaknem hét kilogramm pirulát találtak, melyekben a kábítószergyorsteszt kokain jelenlétét mutatta ki.

A pénzügyőrök kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tettek feljelentést.

Címképünk illsuztráció

Kezdőlap    Bűnügyek    Hatalmas drogfogás Röszkén

röszke

kokain

drogfogás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Ürge-Vorsatz Diána: a Golf-áramlat és az éghajlatváltozás térdre kényszerítheti Európát

Lassul a Golf-áramlat. Ha leáll, az katasztrofális következményekkel jár Európa számára, térdre kényszeríti a kontinenst – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke. Vázolta azt is, hogy milyen időjárás lehet 2050-re Európában, milyen lesz egy átlagos nyári vagy téli nap és kiknek a halandósága fog megnövekedni.
„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben

„Az orosz vagyon elkobzása közelebb löki Európát a háborúhoz” – rendkívüli ülés a parlamentben

Ha a befagyasztott orosz vagyont elveszik a belga letétkezelőtől, már semmilyen európai befektetés nem lesz biztonságban – mondta a kormány által kezdeményezett szerdai rendkívüli parlamenti ülésén Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma parlamenti államtitkára szerint egy ilyen döntéssel Brüsszel precedenst teremthet arra, hogy a jövőben bármilyen ügyben megkerülje a tagállamokat.
 

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

„A malter vége” – a Szőlő utca ügyében vitáztak a képviselők

Döntött az Országgyűlés a budapesti segélyhitelről

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál

Fontos változás jön az Oscar-díjátadónál

A Google tulajdonában lévő YouTube 2029-től kizárólagos joggal közvetíti az Oscar-díjátadó gálát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

Rengeteg magyar nyomorog karácsonykor: ajándékra nem telik, örülhetnek, ha lesz tüzifa

A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

Starmer tells Abramovich to 'pay up now' or face court

The Prime Minister said Roman Abramovich should make good on his pledge that money from the sale of Chelsea FC would go to benefit Ukrainians

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 17:35
Hajléktalan gyilkolt hajléktalant Borsodban
2025. december 17. 13:19
A bíróság dönt a nagykörúti ámokfutó sorsáról
×
×
×
×