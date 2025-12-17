Hatalmas drogfogás Röszkén

A cseh sofőr és három útitársa csomagjait elsőként a röntgenfelvétel tette gyanússá, ezért a pénzügyőrök a tételes átvizsgálás mellett döntöttek. Papírdobozba halmozott cipőkből fehér pirulákkal teletömött zacskók kerültek elő. Ezt követően egy esődzseki belső zsebeiben is drogot találtak.

A vámosok testszkennerrel is ellenőrizték a cseh utasok öltözetét. Végül tizennégy zacskóban csaknem hét kilogramm pirulát találtak, melyekben a kábítószergyorsteszt kokain jelenlétét mutatta ki.

A pénzügyőrök kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tettek feljelentést.

Címképünk illsuztráció