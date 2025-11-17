ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.03
usd:
330.68
bux:
107817
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mosószert szállított egy magyar furgon Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.
Nyitókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága

Egészségkárosító, hamis mosószereket foglaltak le az M7-esen

Infostart

A pénzügyőrök az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán állítottak meg egy magyar furgont, amely a papírok alapján mosószert szállított Szlovéniába, azonban a rakomány tele volt hamis tisztítószerrel.

A magyar járművet egy vietnámi férfi vezette, aki egyedül utazott. A sofőr azt mondta, hogy 1685 kilogramm mosószert visz, majd átadott a pénzügyőröknek egy fuvarokmányt is az ügyletről. A járőrök a papírok ellenőrzése után megvizsgálták a rakteret, ahol gyanússá vált, hogy a palackok ugyan megtévesztésig hasonlítanak az ismert márkájú Ariel mosószerekre, de csak hátlapi címkével rendelkeznek.

Az egyenruhások tételes vizsgálatot tartottak, amely során az utastérben, a vezetőülés és a raktér hátuljából 570 darab Ariel feliratú címkét és a felragasztásukhoz használandó ragasztóanyagot is megtalálták. A sofőr azt mondta, hogy a budapesti Kőbánya úti piacon vásárolta a termékeket.

A védjegy tulajdonosának képviselője megerősítette, hogy a termékek és a címkék egytől-egyig hamisítványok. A pénzügyőrök összesen 1 684 liter hamis mosószert és 570 darab címkét foglaltak le.

A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja a 4 millió forintot.

A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. Ezek a termékek nemcsak silány minőségűek lehetnek, hanem olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek károsak az egészségre – áll a közleményben.

A vásárlók biztonsága érdekében felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes mindig megbízható forrásból származó terméket választani. Amikor ugyanis gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár mögött sokszor nemcsak jogsértés, hanem valódi veszély is rejtőzhet.

Kezdőlap    Bűnügyek    Egészségkárosító, hamis mosószereket foglaltak le az M7-esen

nav

szlovénia

hamis termék

mosószer

furgon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek

Emelkedéssel kezdik a hetet a magyar blue chipek

Európában enyhén pozitív felütéssel indul a nap, a BUX is emelkedik a nyitást követő percekben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Remek hír érkezett rengeteg magyar autótulajnak: ez komoly könnyítés lesz a számukra

Remek hír érkezett rengeteg magyar autótulajnak: ez komoly könnyítés lesz a számukra

A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

Trump calls on House Republicans to vote to release Epstein files

"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 16. 17:14
Vadászokkal kapta el a rendőrség az ámokfutót
2025. november 16. 15:29
Agyondicsérte a rendőrség a csuklósbusz-tolvajt
×
×
×
×