Egészségkárosító, hamis mosószereket foglaltak le az M7-esen

A magyar járművet egy vietnámi férfi vezette, aki egyedül utazott. A sofőr azt mondta, hogy 1685 kilogramm mosószert visz, majd átadott a pénzügyőröknek egy fuvarokmányt is az ügyletről. A járőrök a papírok ellenőrzése után megvizsgálták a rakteret, ahol gyanússá vált, hogy a palackok ugyan megtévesztésig hasonlítanak az ismert márkájú Ariel mosószerekre, de csak hátlapi címkével rendelkeznek.

Az egyenruhások tételes vizsgálatot tartottak, amely során az utastérben, a vezetőülés és a raktér hátuljából 570 darab Ariel feliratú címkét és a felragasztásukhoz használandó ragasztóanyagot is megtalálták. A sofőr azt mondta, hogy a budapesti Kőbánya úti piacon vásárolta a termékeket.

A védjegy tulajdonosának képviselője megerősítette, hogy a termékek és a címkék egytől-egyig hamisítványok. A pénzügyőrök összesen 1 684 liter hamis mosószert és 570 darab címkét foglaltak le.

A jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja a 4 millió forintot.

A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. Ezek a termékek nemcsak silány minőségűek lehetnek, hanem olyan anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek károsak az egészségre – áll a közleményben.

A vásárlók biztonsága érdekében felhívták a figyelmet arra is, hogy érdemes mindig megbízható forrásból származó terméket választani. Amikor ugyanis gyanúsan olcsó termékkel találkozunk, az alacsony ár mögött sokszor nemcsak jogsértés, hanem valódi veszély is rejtőzhet.