2025. november 13. csütörtök Szilvia
Szakadt piros harisnyát és tűsarkút viselő hölgy.
Nyitókép: Getty Images/tekinturkdogan

Zsaroló rosszlányokat fogtak el a rendőrök – hatalmas ügy lehet ebből

Infostart

Hét éve zsarolják kuncsaftjaikat a prostituáltak, akiket a várpalotai rendőröknek sikerült elfogniuk. A sértettek száma napról napra növekedik, jelenleg ötven és hetven közötti főre tehető, pedig a nyomozók eddig csupán másfél hónapnyi adatot dolgoztak fel. A rendőrség szerint hatalmas ügy is keletkezhet ebből.

A történet egy tizennyolc éves fiú feljelentésével kezdődött. Nagykorúvá vált barátját szerette volna meglepni születésnapjára egy intim kalandot kínáló nővel, aki már a telefonbeszélgetéskor is zaklatni kezdte a fiút. Azt mondta neki, hogy amennyiben nem fizet neki százezer forintot, a beszélgetésüket felvette, és közösségimédia-felületeken megjelenteti – mesélte a történetet Mehringer Richárd főhadnagy, a Várpalotai Rendőrkapitányság nyomozója. A nő elmondta, hogy különböző információkat szerzett a telefonáló fiúról, többek között a lakcímét, az ismerőse és barátnője nevét, és számos adatot, ami azonosításra alkalmas. A fiatalember a zsarolásnak engedve húszezer forintot utalt, ami az összes pénzének számított.

Mehringer Richárd Tornai Tünde századossal, a Várpalotai Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályvezetőjével elkezdett komolyan utánajárni az ügynek, miután azt gondolták, hogy a tizennyolc éves fiú ügye nem egyedülálló.

Tornai Tünde szerint a szálak messzebbre vezetnek, a nőnek és két társának pedig voltak hasonló ügyei. Az aktusok jellemzően huszonöt-harmincezer forintba kerültek, viszont csak utána jött a feketeleves – írja a police.hu. Az együttléteken a nő további két társa videóra vette a történéseket, amivel aztán a férfiakat fenyegetni kezdték, hogy ha nem küldenek nyolcvan-százezer forintot, a felvételek felkerülnek az internetre, valamint családtagjaik kezére adják.

A beszámoló szerint többször tovább is mentek, előfordult, hogy valakinek azt hazudták, hogy a szolgáltatást nyújtó nő az együttlét következtében fertőzést kapott, ezért orvosi ellátásra van szüksége. Volt olyan, akitől hétszázötvenezer forintot tudtak kicsalni, volt, aki csak százezer forint ellenében sétálhatott ki a kapun.

Az ilyen zsarolások különösen veszélyesek, mert a félelemre és a szégyenre építenek. A sértettek ilyenkor úgy érzik, nincs hová fordulniuk, mert attól tartanak, hogy ha a hatóságoktól kérnek segítséget, azzal leleplezik magukat a családjuk és a környezetük előtt – írja a rendőrség.

Az adatgyűjtés alatt a rendőrségnek sikerült még sértettre bukkannia, sokan azonban a szégyenérzet miatt inkább nem tettek feljelentést.

Az adatok alapján az elkövetők már hét éve szedik áldozataikat, a másfél hónapnyi adatfeldolgozás alapján a sértettek száma hatvan körül lehet.

A vizsgált időszakban nagyjából hatmillió forintot kaptak a zsarolt férfiaktól.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a szálak viszont az ország több pontjára is vezetnek. Az ügyek kilencvenhét százaléka még titokban van.

Az elkövetők az internetes oldalon körülbelül huszonöt néven hirdették magukat több száz képpel, amelyek többsége nem is őket ábrázolja. A három elkövető közül egyet letartóztattak, ketten bűnügyi felügyelet alatt állnak. A rendőrök azt tanácsolják, aki bajba jutott, ne féljen segítséget kérni, ha valaki ilyesféle zsarolással, fenyegetéssel próbálkozik, azt az első fenyegetésnél kell megállítani – és ez csak úgy lehetséges, ha azonnal értesítik a rendőrséget.

