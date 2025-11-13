Szexuálisan közeledett a kislányához

A Veszprém vármegyei férfinak a több éve fennálló házasságából született egy leánygyermeke, de a házasság a gyermek születését követően megromlott, az édesanya pedig a gyermekkel együtt elköltözött. A vádlott a költözést követően is az édesanyával együtt látta el gyermekük felügyeletét, akit általában hétvégente, jellemzően az albérletébe vitt, és a kislány néhány esetben az éjszakát is nála töltötte; a férfi többször is szexuálisan közeledett a gyermek felé.

A vádlott hónapokon keresztül figyelt kislányokat, de olyan is előfordult, hogy az ország távoli pontján működő hotelt hívott fel, és aziránt érdeklődött, hogy ott lehetőség van-e kisiskolás korú gyermekkel történő együttlétre. Más esetben pedig szexuális szolgáltatást nyújtó személyeket hívott fel telefonon, és

őket szerepjátékra kérve próbálta megélni pedofil hajlamait.

Az ügyészség az elkövetővel szemben fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás és minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltás kiszabását indítványozta, melynek során kiskorú személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, vagy kiskorúval egyéb hatalmi, befolyási viszonyba kerülne.

Az ügyészség annak megállapítására is indítványt tett, hogy a törvény rendelkezésénél fogva az elkövető feltételes szabadságra nem bocsátható.