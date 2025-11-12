ARÉNA - PODCASTOK
Zenészeknél tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség – kokaint találtak

Infostart

Frontembernél és zenekara tagjainál tartott házkutatást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Az eredmény: önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain, három előállítás – közölte a Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán.

A rendőrök megfogták az együttessel kapcsolatban álló 45 éves Sz. Zoltán budapesti lakost is, aki – vallomása szerint – saját fogyasztásra, barátainak ingyen, és értékesítésre is szerzett be kábítószert – áll a bejegyzésben, ami úgy folytatódik, hogy azonosították R. Antonio 63 éves olasz állampolgárt is, akitől Sz. Zoltán vásárolta a kokaint.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Sz. Zoltánt és R. Antoniót kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítja, mindkettőjüket őrizetbe vette, kezdeményezi letartóztatásukat. A frontembert és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek – zárul a poszt.

A Blikk megnevezte az ügyben érintett zenészt; a Telex kereste a zenész menedzsmentjét, de ők nem kívántak nyilatkozni.

Rövid időn belül már a második zenész ellen indítanak eljárást drogügyben. Horváth László drogügyi kormánybiztos nemrég személyesen jelentette be, hogy T. Dannyt is kábítószerügyben gyanúsítja a rendőrség.

(Címlapképünk illusztráció.)

