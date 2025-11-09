ARÉNA - PODCASTOK
Young woman with heart problems lying on the ground facing down - Girl with chest pain faint on the street - Female with epilepsy in need for help
Nyitókép: Getty Images

Beteges embert fogtak el a rendőrök

Infostart

Elfogtak a rendőrök egy 34 éves férfit, aki intim fotókat kért egy kilenc éves kislánytól - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írták, a gyanú szerint a férfi júliusban kezdett el írogatni a kiskorú sértettnek egy közösségi oldalon, és többször arra kérte, hogy különböző ruhadarabokban készítsen magáról képet, majd azokat küldje el neki. Ennek a lány eleinte eleget tett, de a további kéréseket már visszautasította.

Később a férfi létrehozott egy másik profilt, amellyel nőnek adta ki magát, és felajánlotta a kislánynak, hogy intim képekért cserébe felfedi annak a kilétét, aki korábban fotókat kért tőle. A lány végül elküldte neki a pornográf tartalmú felvételeket magáról - közölte a rendőrség.

A közlemény szerint a nyomozás során kiderült, hogy

a férfi több 10 és 14 év közötti kiskorú lánnyal is felvette a kapcsolatot,

akiktől szintén fotókat kért, valamint szexuális tartalmú üzeneteket írt nekik. Ezek mellett több olyan online internetes csoportba is belépett, amelyekben fiatal lányok is tagok voltak.

Mivel az eljárásban kiderült, hogy a középkorú férfinak nincs lakcíme, az egyenruhások elfogatóparancsot adtak ki ellene. November 4-én kedden elfogták, majd előállították és lefoglalták az általa használt mobiltelefont - olvasható a közleményben.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága ellene gyermekpornográfia bűntette miatt indított eljárást. A férfit őrizetbe vették és a bíróság elrendelte a letartóztatását.

