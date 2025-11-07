ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.3
usd:
334.98
bux:
106998.99
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pexels.com

Életfogytiglant kaphat a győri villanyszerelő-gyilkos

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vállalkozó jelentős tartozásokat halmozott fel, de fizetés helyett megölte két áldozatát, a holttestüket pedig elrejtette.

Élete végéig börtönben maradhat az a győri férfi, akit azzal vádolnak, hogy meggyilkolt két villanyszerelőt, majd elrejtette a holttestüket. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése helybenhagyását indítványozta – közölte honlapján az ügyészség.

A férfi két évtizeden át vállalkozóként dolgozott Ausztriában, de mivel rosszul gazdálkodott és adósságokat halmozott fel, nem tudta kifizetni a tartozásait. Amikor a munkavégzéshez kotrógépre volt szüksége, megkérte régi ismerősét, hogy egy bécsi áruházban béreljen ki számára egy ilyen gépet. Miután a sértett 2015. június 2-án kibérelte a gépet, M. Imre munkamegbeszélés ürügyével a birtokában lévő ingatlanra csalta, majd megölte.

Ezután M. Imre folytatta vállalkozói tevékenységét, és mintegy 12 ezer eurós tartozást halmozott fel az egyik alvállalkozójának, aki villanyszerelőként dolgozott neki. M. Imre a tartozás rendezésére hivatkozva csalta az ingatlanára második áldozatát, majd miután végzett vele, az ő holttestét is elrejtette.

A Győri Törvényszék ítéletében többszörös emberölés miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a városban villanyszerelő-gyilkosként elhíresült M. Imrét, aki legkorábban negyven év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra, ezen felül pedig 14,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbeztek, az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

Kezdőlap    Bűnügyek    Életfogytiglant kaphat a győri villanyszerelő-gyilkos

gyilkosság

emberölés

villanyszerelő

életfogytiglan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

A legnagyobb kérdésnek azt nevezte, hogy miről állapodnak meg a felek, mert itt most nem csupán egy fényképről, egy protokolláris kézfogásról vagy egy „live streamről” van szó, vagy egy sajtótájékoztatóról. A szervezési fázisban félbemaradt budapesti békecsúcsról is vár a szakértő bejelentést, de Magyarország szempontjából az energetikai tárgyú egyezségek lehetnek a legfontosabbak.
 

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Itt az első konkrétum Washingtonból: atomügyben Szijjártó Péter és Marco Rubio megállapodást ír alá

Üzent Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

Orbán Viktor úton Amerikába: történelmi kísérlet zajlik – videó

Orbán Viktor: nagy a tét, de mi győzelemre játszunk!

Két „dossziéval” és egy csomaggal szállt fel a fél magyar kormány gépe Washington felé

Gálik Zoltán az Arénában: Ukrajna ügyében visszafogottabb lesz az eddig támogató cseh politika

Gálik Zoltán az Arénában: Ukrajna ügyében visszafogottabb lesz az eddig támogató cseh politika

Ukrajna gazdasági és katonai támogatása ügyében is visszafogottabb lesz az eddig erősen támogató cseh politika Andrej Babiš kormányának megalakulásával. Az is kérdéses, hogy viszonyulnak majd a csehek az Európában lévő orosz vagyonok befagyasztásához – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Gálik Zoltán: nagyon nagy átrendeződés zajlik a cseh belpolitikában

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a Kreml esküdt ellensége: a Nyugat elszalasztotta a nagy lehetőséget Putyin legyőzésére, már csak egyetlen dologban bízhat

Megszólalt a Kreml esküdt ellensége: a Nyugat elszalasztotta a nagy lehetőséget Putyin legyőzésére, már csak egyetlen dologban bízhat

Új hidegháborúra figyelmeztetett a Nyugat és Oroszország között a külföldre menekült Putyin-ellenes egykori oligarcha, Mihail Hodorkovszkij – írja a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zuhanás vagy visszapattanás? Izgalmas nyitásra készül a magyar tőzsde pénteken

Zuhanás vagy visszapattanás? Izgalmas nyitásra készül a magyar tőzsde pénteken

Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk's $1tn pay deal approved by Tesla shareholders

Elon Musk's $1tn pay deal approved by Tesla shareholders

The richest man in the world will get hundreds of millions of new shares if he hits his targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 04:40
270 gyorshajtó akadt fent a rendőri ellenőrzésen, volt, aki félmilliót fizethet
2025. november 6. 15:44
Tíz beteget ölt meg az ápoló, és még huszonhét embert majdnem
×
×
×
×