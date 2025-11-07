Életfogytiglant kaphat a győri villanyszerelő-gyilkos

Élete végéig börtönben maradhat az a győri férfi, akit azzal vádolnak, hogy meggyilkolt két villanyszerelőt, majd elrejtette a holttestüket. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése helybenhagyását indítványozta – közölte honlapján az ügyészség.

A férfi két évtizeden át vállalkozóként dolgozott Ausztriában, de mivel rosszul gazdálkodott és adósságokat halmozott fel, nem tudta kifizetni a tartozásait. Amikor a munkavégzéshez kotrógépre volt szüksége, megkérte régi ismerősét, hogy egy bécsi áruházban béreljen ki számára egy ilyen gépet. Miután a sértett 2015. június 2-án kibérelte a gépet, M. Imre munkamegbeszélés ürügyével a birtokában lévő ingatlanra csalta, majd megölte.

Ezután M. Imre folytatta vállalkozói tevékenységét, és mintegy 12 ezer eurós tartozást halmozott fel az egyik alvállalkozójának, aki villanyszerelőként dolgozott neki. M. Imre a tartozás rendezésére hivatkozva csalta az ingatlanára második áldozatát, majd miután végzett vele, az ő holttestét is elrejtette.

A Győri Törvényszék ítéletében többszörös emberölés miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a városban villanyszerelő-gyilkosként elhíresült M. Imrét, aki legkorábban negyven év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra, ezen felül pedig 14,5 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbeztek, az ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.