Nekitámadt és szemen szúrta szobatársát egy kórházban kezelt beteg

A vád szerint tavaly ősszel egy gödi férfi egy közeli kórház pszichiátriai osztályán egy tollal betegtársa ágyához ment, kisebb erővel megszúrta a jobb szeménél, s azt kiabálta: meg fog halni. A sértett kirohant a folyosóra.

"A megtámadott férfi a szemhéj szúrt sebzésének 8 napon belül gyógyuló sérülését szenvedte el. Fennállt az életveszélyes sérülés bekövetkezésének reális lehetősége, mely a sértett védekezésének köszönhetően maradt el. A vádlott kóros elmeállapota miatt nem büntethető, azonban tartani lehet attól, hogy megfelelő gyógykezelés hiányában hasonló bűncselekményt követne el újra" – áll a közleményben.

A Pest Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolta meg a gödi férfit, büntethetőséget kizáró ok miatt azonban felmentést és kényszergyógykezelést indítványozott - közölték.